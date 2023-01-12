黎智英的海外國際律師團隊，一直在為「營救」黎智英四處奔走，最近他們去信英國政府，要求與英國首相緊急會面，商討確保黎智英能獲釋的可能方法。這幫整天把「司法獨立，不受干預」叫得震天價響的律師們，怎麼在光天化日之下公然要求政治干預司法，要求英揆「撈」黎智英出來了？

去年9月，這個聲稱代表黎智英的辯方團隊、英國大律師事務所Doughty Street Chambers就發表聲明稱，香港司法起訴黎智英干犯《港區國安法》，「違反國際法和國際標準」，叫嚷各國採取措施保護黎智英，並指黎智英是英國公民，要求英國政府關注本案。他們還叫嚷西方政府，在外交政策中把黎智英涉及的國家安全案件置於更高位置，希望歐盟、英國和美國就此案向香港和中國施加壓力。

這個國際律師團隊在接受採訪時還表示，對美國而言這是個關鍵時刻，要確保此案作為與香港和中國雙邊接觸中一個非常高的優先事項提出來。可見這個律師團隊是英美反華勢力拼湊出來、在國際社會打政治宣傳輿論戰的。有這麼一些東西為「營救」涉干犯《港區國安法》的黎智英上竄下跳，可知黎智英的漢奸身份是板上釘釘的。

以淵源而論，黎智英給「洋鬼子」當漢奸是先英後美的，他的《壹週刊》、《蘋果日報》創辦於97回歸前，打正旗號要反共反中，他本人也持有英國護照。不過，英倫那時不怎麼把這個滿身銅臭氣的「土炮商人」當回事，英國人那時重視的是李柱銘、陳方安生之流，這些洋奴政治買辦有比較高的「精英」身份，是英國人精心培養的心腹。回歸後，英國人才發現掌握傳媒的黎智英發揮起漢奸作用，比李柱銘、陳方安生之流強得多。沒多久，黎智英就成了反中亂港、港英餘孽的共主。這時的黎智英也早已看不起當初冷落他的英國人，一頭就進了山姆大叔的懷抱，當漢奸要「為美國而戰」才過癮，英國這個破落戶不在他的眼裏了。