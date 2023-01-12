香港與內地恢復正常通關後，隨着人流、物流、資金流明顯增加，經濟復甦可期。有美國媒體對12位經濟學家進行的一項調查顯示，預料2023年香港經濟增長可達3.3%，明顯高於通關前的同類調查，而且增幅可能是2008年以來首次超越新加坡。

老實說，美媒忽然如此看好香港，實在有點不習慣。大家應該還記得，《港區國安法》實施後，西方媒體幾乎一面倒唱衰香港，甚麼外資撤走、經濟沉淪、繁榮不再、金融中心地位不保等等，把香港描繪成一幅末日景象，正如回歸前詛咒「香港已死」一樣。現在忽然一百八十度轉變，反過來唱好香港經濟，甚至看得比新加坡更樂觀，真可謂此一時也彼一時也，令香港人受寵若驚。

事實上，倘若不是中央下定決心祭出《港區國安法》，香港也許早就淪陷，怎麼可能出現經濟復甦。這也說明了「掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉」的道理，過去中央坐視不理，任由反中亂港勢力為所欲為，香港才會亂到如此地步，只有中央落實全面管治權，將香港導回正軌，才有可能專注於經濟民生。所以，經濟學家對香港經濟看高一線，並非沒有道理，這幾年經過黑暴和疫情摧殘，香港五勞七傷，現在最需要的就是休養生息，重新出發。

當然，香港經濟能否重現活力，關鍵在於內地因素。內地好，香港不會差到哪裏去；內地差，香港不會好到哪裏去。內地經濟究竟好不好？外媒預測各走極端，有的認為放開防疫措施後今年將出現較大幅度增長，有的則例牌唱衰，認為中國經濟將面臨重大問題。美國研究機構中國褐皮書國際（CBBI）更警告，中國首季恐面臨通縮壓力，意味即使重啟經濟活動，也無法拉升物價及工資。

是耶？非耶？西方人看中國往往戴着有色眼鏡，無法保持客觀理性，所以經常離題萬丈，一時鼓吹「中國崩潰論」，一時又渲染「中國威脅論」，根本無法自圓其說。CBBI指中國將面臨通縮壓力，這是否靠譜，只能留待時間證明，但美西方的通脹問題揮之不去，則是擺在眼前的事實，CBBI與其擔心中國，不如先替自己想想辦法。

希望本無所謂有，無所謂無。香港能否迎來疫後明顯復甦，只能拭目以待，但可以肯定的是，與內地恢復正常通關後，打通五經六脈，一切就有希望。