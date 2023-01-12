漢奸永遠沒有好下場，為美國而戰的漢奸更是下場悽慘。國安重犯黎智英臭名昭著，連6名前下屬都全部轉軚認罪，部分人更轉任污點證人頂證他，可見其涉及的勾結外國勢力危害國家安全等罪絕難走得甩。黎智英本欲借聘請洋大狀製造輿論，藉國際施壓望能逃過牢獄之災，但人大釋法後此路已絕，於是乎再使出最後一着垂死掙扎，但注定徒勞。

可能有見美國至今只是作個狀表個態，對救其脫身毫無幫助，深感靠唔住，惟有轉而尋求昔日宗主國幫手。外媒報道，黎智英的「國際律師團隊」去信英政府，請求安排與首相辛偉誠緊急會面，討論其國安案件，又埋怨英政府一直沒有作出官方聲明。辛偉誠發言人證實，印太事務國務大臣卓雅敏曾與黎智英的法律團隊會面，並指當局向其提供支援已有一段時間。

看罷這段新聞，直讓人笑到碌地。哪壺不開提哪壺，國際律師團隊要求英政府插手，不就更加充分表明有人勾結外國勢力嗎？所謂「向其提供支援已有一段時間」卻毫無效果，還能指望辛偉誠幫手？連美國都視黎智英為棄子，小弟英國又有甚麼道義發聲？今日的英國早非日不落帝國，自顧不暇，哪有閒情逸致和能力打救黎智英？與其以為外部勢力會施以援手，不如疊埋心水在赤柱「度假」至百年歸老更實際。

條路自己揀，趴街唔好喊。黎智英做了幾十年人，好信唔信，對美英等外部勢力深信不疑，以為中國很快就會跪低甚至崩潰，詎料世界早就不同了，中國國力與日俱增，對住美國也敢於嗆聲，辛偉誠能打救誰？黎智英只能怨自己太傻太天真，被洗腦洗到變冇腦，過於迷信和高估美英外部勢力，過於偏看和低估中國能力。事到如今，上帝都救佢唔到。