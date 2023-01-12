近日，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）做了一次兵棋推演，模擬解放軍攻打台灣，美國、日本、台灣皆捲入戰場，合力抗擊大陸。在三對一的情況下，結果美、日、台一方獲得慘勝，台灣並沒有給攻下云云。

這類的兵棋推演年年皆有，據說今趟做得頗認真，過程中以美國軍事家為主導，而台灣的專家也有參與，光是寶島也派出了超過10人，表面看來做得並不馬虎。推演的結果是，美國會失去兩艘核動力航空母艦，加上約20艘其他軍艦，日本也會失去約20艘軍艦，台灣則幾乎全部海上武裝船隻俱報廢，而解放軍則會損失100多艘船艦。至於陣亡者，美、台加起來約有7,000人，解放軍則超過一萬人。考慮到解放軍要登島作戰，故損傷較嚴重，也是情理中事。

然而這次兵棋推演卻有貓膩在其中，中國有東、南、西、北、中五大戰區，但CSIS主要只計算中方動用了東部戰區的軍力，其他戰區近乎按兵不動，何以如此，推演者沒有交代。即便中方只動用一個戰區的軍力，也讓美軍賠上兩艘航母，這樣的代價，試問美國願意付嗎？況且是次推演假設了日本自衞隊會投入戰鬥，但日本人不笨，他們明白到不跟中國撕破臉還好，一旦撕破，新仇舊恨一起算，解放軍隨時可趁機收復釣魚島甚至琉球群島。所謂「先撩者賤，打死無怨」，這場仗後果難料，故相信日本人根本不敢賭這一局。

CSIS的推演，雖然勉強得出了美、日、台慘勝的結論，但說不定他們是在曲線說明，如果北京決心收復台灣，這場仗根本「冇得打」。因為人人都知道，攻台號角不吹響則已，一旦吹響，北京何止願意動用一個戰區的軍力，甚至何止願意犧牲一萬個軍人呢！