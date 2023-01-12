英國廣播公司日前報道，國安重犯黎智英的國際律師團隊去信英國政府，請求安排與首相辛偉誠緊急會面，討論黎智英涉嫌違反《港區國安法》一案。漢奸即使身陷囹圄仍時刻妄想將外國勢力扯進本港國安案件，帶路黨死性不改，絕非浪得虛名。

報道指，黎智英的律師團隊形容黎的案件令人深感憂慮和具象徵性，希望與辛偉誠商討確保黎智英能獲釋的可行方法，又提及作為英國公民的黎去年10月被判欺詐罪罪成時，美國政府曾譴責裁決，惟英國政府沒有作出官方聲明。如此說法實在太奇哉怪也，隱隱透着些古怪氣氛。

首先，被告能否獲釋應由法庭裁決，要求英國首相出面干預，值得法治社會思考如此做法是否恰當。再說，欺詐罪罪成的犯人誠信破產，辛偉誠金融精英出身，其所領導的政府對此等爛人不屑一顧亦是理所當然。問題是，去年10月辛偉誠已登上了首相之位，黎智英一方11月不說，12月不作聲，如今忽然大做文章，難道有人看到辛偉誠上月關注露宿者有無工作，從而得出「他應該頗關心乞兒」的印象，於是鼓起勇氣冒昧一試？

當然，形容黎智英所涉國安案件「深感憂慮」才最值得關注，它是指案件內容將會很震撼，令英國政府方面深感憂慮嗎？由於有關方面欲語還休，難怪有評論形容這次去信帶有要挾的意味。

黎智英案乃中國內政，不容外國干涉。持有英國護照，為美國而戰的漢奸作垂死掙扎，妄想借洋人出頭，使其免受法律審判，未免太過心存僥倖了吧。說不定有人有口訊要託人轉達英揆吧，至於是甚麼口訊，或許是「×你老母×」、「我實搵人搞×你」，正如黎過去曾狡辯「搵律師」搞×人，找律師「打搞」英揆，也很切合走狗之口長不出象牙的死性。