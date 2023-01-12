壹傳媒黎智英被控串謀勾結外國危害國安，英國傳媒報道，其國際律師團隊去信英國首相辛偉誠，要求緊急會面，商討如何令黎智英獲釋。事件凸顯黎智英一方亂了陣腳，由借洋大狀攪局，改為直接爭取外國政府介入案件，試圖透過勾結外國勢力向港府及司法機構施壓。

特區政府對此堅決反對及譴責，所謂「國際律師團隊」及英國政府此等企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為，違反法治精神，特區政府嚴正敦促有關方面必須尊重法治精神，立刻停止干預香港特區內部事務。

黎智英律師團隊已到狗急跳牆的地步，竟不惜自揭底蘊，信中更提到黎是英國公民，質疑英國政府一直未有就案件作官方表態。事實上，「國際律師團隊」的所為變相證實了黎智英與外國勢力有千絲萬縷關係、勾結外國勢力證據確鑿，證明黎智英一方意圖刑事審理政治化之本質，的確是坐實黎智英的罪名。律師團隊質問辛偉誠更讓其政府陷入兩難，叫自詡法治至上的英國當局自毀形象，情何以堪？

全國人大常委會上月就國安法釋法，是源於聘洋大狀可能洩漏國家機密，故此需釐清海外律師參與國安案的問題，明確特區國安委在解決國安問題上的特殊地位和重要職責。如今這個國際律師團隊的做法，不正正是印證「海外律師參與國安案件」涉及重大的國安風險？

人大釋法已作出賦權，確保國安案件可在合憲合法公正公平下審理。有關團隊不要再奢望其政府介入案件就能令黎無罪釋放，香港是法治社會，《港區國安法》下更設有多重保障機制，防止和對抗外力介入審訊的準備，干預本港內務的圖謀絕不能得逞。