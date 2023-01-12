1月8日，香港與內地順利按兩地合作協議，有序並限額採取預約制度通關了，預約出境的人數至春節公眾假期內，累計已達40多萬人，無疑這是兩地有序通關好的管理措施，以免出現突然一窩蜂逼爆情況。問題是澳門首日通關已逾40萬人，香港遠遠被拋在後，內地與港澳在同一天卻出現三地兩種不同的通關。

澳門特區政府宣布自1月8日開始，新冠疫情在當地已變成風土病，毋須再執行新冠檢疫措施、毋須對當地人進出澳門海關要實施新冠檢測的防疫措施，因而澳門與內地已開放直通沒任何限額。與此同時，澳門與香港通關也毋須檢疫。那麼便出現這樣的過關入境情況：港人免用核酸檢測證明便可進入澳門，接着經澳門入內地也仍須48小時內的核酸檢測證明書但不用預約取配額過關。倘若有港人預約不到在港過關配額又急於過關的話，惟有選擇取道澳門但用多兩天了。

對此，香港特區政府至本文發表前沒有任何澄清和解釋，令人疑惑！為何會出現三地兩套不同通關配額要求的制度？倘若澳門入境內地不需要限制配額，香港特區政府又可否與澳門特區政府商量，爭取港人毋須在澳門使用48小時內的檢測證明，而在香港所持有的檢測證明即時通關是有效呢？

毫無疑問，3年疫情期間，澳門緊跟中央政府全國的防疫抗疫部署要求，一體作戰，有目共睹勝過香港，值得讚賞和獎勵，但新冠病毒不會因港澳兩地政府抗疫工作做得好不好而變質吧？因此問題唯一可能是香港在防疫抗疫上仍存跟不上之處。對此，希望香港特區政府盡快找出差距，及時加快補課，追上澳門特區政府，早日向澳門看齊，實現一體免檢通關，則三地人民皆大歡喜矣！