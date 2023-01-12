美國總統拜登一有消息話要競選連任，有關佢嘅「黑材料」即刻出爐。消息稱，繼前總統特朗普捲入管有政府機密文件風波，拜登被揭去年11月中期選舉前夕，喺上任前使用嘅私人辦公室，藏有出任副總統時嘅機密文件。

報道引述嘅消息冇披露機密文件嘅內容，亦冇講明被列為哪種機密等級，但內容並無美國嘅核武機密資料，這批文件已移交國家檔案和記錄管理局。特朗普見機不可失，儘管事件未經司法部下令調查，立即咬住拜登唔放，炮轟對方此舉屬於刑事罪行，又指涉事嘅賓夕凡尼亞大學拜登中心曾經收到來自中國嘅捐款，聲稱中方接觸到有關文件。至於幾經辛苦才平息眾議院議長選舉之亂嘅共和黨，就打蛇隨棍上，質疑華府對兩位當事人雙重標準，揚言調查並要求解釋。

事實係保留機密文件並非一定大鑊，像2016年競選總統敗給特朗普嘅前國務卿希拉妮，曾被揭喺2013年離開國務院後，喺其私人電郵伺服器儲存機密資料多年，但聯邦調查局最終判斷佢係草率而非有意，拜登極有可能以同樣理由逃過一劫！

世界之所以亂成一鍋粥，就係多得啲政客最鍾意吹皺一池春水！老朽多年前曾為文指出，美國總統選舉無非選熟悉嘅魔鬼！2024年美國大選如果真係由特朗普再戰拜登，作為美國選民都真係好頭痕，因為「難為正邪定分界」，兩個熟悉嘅魔鬼，政績都乏善足陳，衰嘢就不相伯仲，要從中選一隻魔鬼出嚟當總統，的確好無奈！

政客競選期間互指不是見怪不怪，之不過，美國大選就經常演變成一場警察和盜賊嘅遊戲，雙方互指對方扭曲事實，欺騙選民，而媒體則不斷發掘可資笑談嘅材料，民主選舉，亦得啖笑而已！