中國的發言人，論譴責技能與頻次，堪稱世界第一。此前奉行全球獨一無二的全國性封控時，發言人動輒斥責外部勢力指手畫腳，辯稱各國有權獨立自主根據實際情況選擇防控措施。而當不做充分準備、自暴自棄式放開封控後，傳染暴增，各國對中國遊客普遍採取檢測措施，發言人又反過來指摘這些國家不一視同仁。

既然自家防控，不容別人置喙，那如今又怎麼如此厚顏干涉他人呢？如此理直氣壯的「雙標」，未免是只許自己放火，不許鄰居點燈。何況要求別人合作，前提就是公開透明共享訊息。而今，內地單座城市每日都有幾十萬例，上億人口的河南，感染率超過九成，但官方數據居然是全國僅有幾千病例。

可嘆的是，民族主義情緒爆棚的「愛國者」們，將自欺欺人、自高自大當成了自信，罔顧起碼的邏輯，不通基本的情理，只知喊打喊殺。

鄧小平時代，對於國際人士，哪怕十句話裏有九句罵中國，但只要有一句理性客觀的意見建議，都竭力爭取友好。如今恰恰相反，九句表揚中國，但只要有一句批評，哪怕是善意的批評，便立刻群起而攻之。就像馬斯克，數百億真金白銀投資中國，偶爾小有微詞，便立刻被口誅筆伐，斥為「國際兩面人」。

批評不自由，則讚美無意義。到頭來，只剩下了一批只會溜鬚拍馬、鼓掌點讚的「國際友人」。只可惜，這些「老朋友」，十之八九要麼是搖尾乞憐，要麼是騙取外援經費，他們的好話不是白說的，而是大把銀子花錢買吆喝，來裝點門面。就像3年防疫，中國老百姓苦不堪言，道路以目，而「老朋友」們依舊將大拇指高高舉起。到頭來，如同智能算法一樣，營造了一個只有「正能量」的虛假的「訊息繭房」，愈陷愈深。

中國如今的國力，同改革開放之初不可同日而語，「韜光養晦」早被拋棄。其實，「有所作為」未嘗不可，但這不意味着可以亂為。就像防疫突然轉舵之後，國內疫情遍地，火葬場都不堪重負，卻依舊閉目塞聽，反過來卻打腫臉充胖子，一味嘴硬地與國際社會叫板。這與當年寧可餓死人也不要外國的糧食援助差不多，典型的「死要面子活受罪」──官方死要面子，老百姓活受罪。

蘇軾云：「國家之所以存亡者，在道德之淺深，不在乎強與弱……聖人非不知深刻之法可以齊眾，勇悍之夫可以集事，忠厚近於迂闊，老成初若遲鈍。然終不肯以彼而易此者，知其所得小而所喪大也。」3年來的防疫，從野蠻封控到無序放開，其惡果除了延宕經濟發展、製造無數人道主義災難外，更造成了官方公信力的崩塌、官民關係的撕裂，這是更糟糕的「所喪大也」。面對如此局面，沒有絲毫反思，沒有隻言片語愧疚，國內只許歌功頌德，國外還依舊強硬好鬥，只會令崩塌與撕裂繼續惡化。