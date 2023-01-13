產評：治理通脹顯高下　華展復甦在今夏

美國的通脹雖已由高位回落，但仍處於相對高的水平，與政策目標仍有一段距離，難怪聯儲局主席鮑威爾多番強調，緊縮貨幣政策尚無退場時間表。反觀中國，去年穩妥控制基本物價，如今正好為實施寬鬆貨幣政策刺激經濟提供充裕空間。兩強在治理量化寬鬆貨幣政策的通脹後遺症方面，成績高下立判。隨着中國有序走出疫情，相信今夏將會見到全面復甦，再次擔當世界經濟的增長引擎。

在為時3年的疫情期間，美國實施無限量化寬鬆來應對，天量印鈔的後果，是引發資產泡沫，觸發物價飆升，加上美國肆意推動反全球化，令國際供應鏈問題惡化，至去年初聯儲局終於認錯，激進加息抗通脹補鑊。問題是，適逢經濟轉型，資源重配，加上地緣政治角力等揮之不去，供應鏈重組需時，而俄烏戰爭爆發，令通脹問題變得更棘手，歐、美等西方經濟體備受高通脹威脅，至少在今年上半年仍須繼續加息收水應對，加大經濟衰退風險。

反觀中國，是最早採取措施應對量寬後遺症的主要經濟體，包括早在2020年末季開始劍指平台經濟壟斷問題，又加大調控內房力度，全面去槓桿，即使去年疫情嚴重，國際供應鏈緊張，中國總算是在提早自行「洩洪」下，避過資產泡沫爆破的災難，戰略物資供應基本穩定，整體物價受控，最大限度保障民生經濟。故在治理通脹問題上，中美可謂高下立見。

事實上，在穩控物價方面，中國除了最大範疇保障基本物資供應之外，這些年大搞交通運輸基建，擁有全球最大型的高速鐵路網絡，正好充當着物流業的「戰略要道」，確保重點產業鏈供應鏈，大大梳理了全國物資供應，在抗疫保供發揮良好的成效，這是整體運輸基建呈老化的美國難以在短時間內追趕的。

觀乎去年，非但歐、美，澳洲、新西蘭、日本，以至不少新興國家，都在高通脹下需要跟隨美國加息抗通脹，以避免息差因素下引發走資及加劇本幣匯率貶值壓力。反觀，去年內地嚴格抗疫下，壓抑需求，亦是整體物價低企的原因之一，也令中國得以避過全球高通脹的漩渦。近季內地加大積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策來刺激經濟，人民幣匯價卻能止跌回揚，反映中國治理經濟的能力得到認同，前景向好，足以抵銷息差單一因素的影響。

目前，中國經濟正有序走出疫情，邁向復甦，在穩定物價上，不無挑戰，尤其是去年在「清零」防疫狀態下，比較基數異常的低。近日大宗商品價格開始回升，內部需求復甦下，輸入性通脹壓力不容低估。幸而中國在確保糧食、民生商品、基本能源等供應有把握，相信有能力維持物價總體穩定。

此外，內地市場的通脹預期穩定，次季有望全面釋放積壓的儲蓄，發揮消費潛力，變相再次啟動內循環引擎，夏季經濟全面復甦，值得期待。對比之下，若然美國經濟在持續實施緊縮貨幣政策之下，不能避過衰退一劫，相信會促使更多資金流出美國，流向中國等非美市場尋找機遇。