功夫茶：垂死掙扎有何用　漢奸終須土歸土

身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭！之不過，有啲嘢一錯便促成千古恨，好似做漢奸，除咗被釘喺歷史嘅恥辱柱遭後人唾罵，仲會有乜好下場？有道是唔怕敵人跳得高，就怕敵人靜悄悄！功夫茶倒認為，唔怕漢奸呱呱叫，就怕漢奸靜悄悄！皆因一叫凸顯其亂咗陣腳，狗入窮巷，只會亂衝亂撞，下場更悽慘！

呢嗱！涉嫌違反《港區國安法》嘅壹淫媒黎智英，原本搖尾表忠，抱着老美大腿當水泡，一味要為美國而戰，做漢奸都要西瓜偎大邊，可美國佬就至叻趁你病、撻你訂！唔好怪老美無情，就連漢奸黎6名前下屬全部轉軚認罪，部分人更轉任污點證人頂證佢！阿哥，漢奸黎涉及嘅勾結外國勢力危害國家安全等罪，人證物證確鑿，任你有三頭六臂都難撇得甩！由借洋大狀攪局，藉製造輿論祈逃過牢獄之災，惜人大釋法一錘定音絕其路，於是試圖再勾結外國勢力向港府及司法機構施壓，不正是跳高呱呱叫，更凸顯其勾結外國勢力危害國家安全之赤裸奸心嗎？

是咁的：漢奸黎嘅律師團隊近日爆出乞求英國首相辛偉誠介入案件後，黎智英個仔黎崇恩日前又跟英國國會議員會面，乞求英揆立即採取行動畀黎智英獲釋。辛偉誠喺下議院首度回應黎案，揚言英國有權插手香港事務，稱會喺中國步步進逼議題上繼續與國會保持溝通，以實際行動跟進。

「以實際行動跟進」令人失笑，今日英國罷工潮浪接浪，面對通脹、能源短缺等問題，搞唔好經濟，辛偉誠分分鐘相位難保；再講吖，黎案關乎國安風險，屬中國內政事，豈容「日已落國」說三道四？今之英國，內外交困，自顧不暇，正所謂「強弩之末，勢不能穿魯縞」，講得俗啲，即係屙尿都冇力，直頭滴濕鞋。辛偉誠嘅「實際行動」跟進，睇怕唔係蘭花手就係虛晃一招，豉油撈飯，整色水而已！

漢奸黎做漢奸做出癮，自作孽不可活！佢個仔又藥石亂投，大大聲話「我老竇係英國公民，保護公民係英國政府官員和國會議員嘅責任！」問題係你老竇唔係大水牛，依家係國安重犯，唔好話做「英國公民」，即使做耶穌個仔都打救你唔到！再哀鳴亂噏想打救老父出生天，盞笑大人個口！

深院驚寒雀，空山泣紙鷹，係泥紙鷹！呢嗱，善有善報，惡有惡報，時辰一到，必然全報！漢奸黎旗下嘅上市公司壹傳媒前年12月被法庭頒令清盤，聯交所根據《上市規則》喺尋日上午9時起將呢隻妖股除牌，壹淫媒股票一夜淪廢紙！大漢奸與妖股最後大結局，落得個白茫茫大地真乾淨，了卻人間是與非，總算也是功德一樁！阿彌陀佛！