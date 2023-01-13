世界視線：軍事難撐烏克蘭　不如和談消災難

俄烏戰爭再拖延下去，或真如美國鷹派所預期，可以削弱俄羅斯，使美國軍火商、能源商及工業等享受更多商機，成為得益者。但最嚴重受害的當然是烏克蘭，因為俄羅斯對其基礎設施的轟炸，加上烏軍的重大傷亡以及大量人口流失，即使立即停火，烏克蘭也是個廢墟，西方利用完也不會積極投入資金幫忙重建。對於這一點，歐盟站在人道主義立場的政治黨派及軍事專家已經看到，要求停止軍援及倡導和議的聲音此起彼落。

首先俄烏戰爭延續，北約國家要提供武器，德國政府面臨的壓力是應否提供「貂鼠式戰車」及「豹2坦克」兩種較為先進的武器，成為現時德國政界、議會及輿論界最爭議的問題。媒體諮詢中以羅蘭‧凱瑟（Roland Kather）中將這位資深軍事專家為首，就提出非常專業、細緻及審慎的意見。他過去長期指揮德國坦克兵團，是科索沃事件北約軍指揮，在退休前是歐盟及北約兩個軍事委員會的德國代表。

羅蘭‧凱瑟強調，德國政府要明白向烏克蘭提供這兩種武器的目的及效用，貂鼠式戰車是可載10名兵士的裝甲運兵車，即使連同更先進的「美洲獅運兵戰車」，都只能是有一定保護作用的運載兵士載具，但作為攻擊用途，它是連俄方的T72坦克都無法抵擋，只能在重裝甲車、炮兵、防空導彈保護網、戰鬥直升機及一定戰機的制空能力等支援下，才能發揮其運兵攻擊的效用！

至於提供更先進的豹2坦克，涉及的問題更大，首先這是非常先進的武器，烏克蘭軍隊需要長時間受訓才能使用，面對當前形勢，豹2坦克是遠水不能救近火。此外，原來目前烏克蘭軍隊作戰要面對美國、歐洲（內部也有分別）及烏克蘭3種武裝體系，還未可以統籌起來，這就說明烏克蘭的攻擊及反擊能力，其實非常局限。

總而言之，北約以武器支援烏克蘭攻擊俄羅斯以收復失地，幾乎是不可能。德國軍事專家透過媒體向政界及國民散播的訊息其實很清晰，烏克蘭根本無法實現戰勝俄羅斯的軍事目的，反而是看俄羅斯還有多少軍事實力可達致其目標：是只能保留烏東，可擴展南部至敖德薩，或是連基輔也可控制？這是和談契機下的3個選項，再拖延下去，俄羅斯付出代價愈大，叫價就會愈高。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻