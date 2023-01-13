正論：乘高鐵復開之利　爭更多內地旅客

隨着第一階段中港通關運作暢順，廣深港高鐵西九龍口岸及高鐵香港段亦將於本月15日起恢復服務，初期先開通短途線，每日北上南下合共有77班列車，南北行每日各出售5,000張車票。消息一出，不僅售票網站大塞車，西九站昨日更擠滿排隊購票的市民。北上熱烈，反觀南下則相對冷清，旅遊業界預計同內地審批旅遊簽注需時有關。姑勿論如何，爭取更多內地旅客訪港，對激活本港經濟絕對有利無害。

中港免檢通關至今，都是北上港人佔大多數，每日南下的內地客只有約5,000人，連上水「藥房街」的商戶都深感失望。本港旅遊業界亦指出，對今個農曆新年不抱太大期望，預計只會有小量內地旅行團訪港，相信每日只是單位數，規模較細，主要是短途行程，可能要到3月才見到內地旅行團增加。一來是內地疫情影響，二來內地審批旅遊簽注需時，但形容通關是讓業界見到曙光，是好的開始。

誠然，中國旅客已成為世界數一數二最捨得消費的族群，疫情前各國為了爭取這批豪客，都會推出優惠招客。然而，隨着中國國力日強，中美角力愈演愈烈，美西方全方位打壓中國，當中便包括利用疫情大做文章。過去中國堅持動態清零，美西方強烈批評為無效、阻礙全球經濟復甦，千方百計逼迫中國打開大門；到了中國因應形勢改變防疫政策，美西方又危言聳聽，誇大中國疫情，抹黑中國人，簡直到了欲加之罪，何患無詞的地步。

在這樣的背景下，一些緊抱美國大腿的亞洲國家亦加入歧視中國旅客之列，表現最積極莫過於日本和南韓。兩國除了對中國旅客採取入境前後的強制檢疫措施，又限制中國航班數量和不准使用所有機場，甚至在入境後，南韓要求中國旅客頸掛黃牌讓記者拍照；日本亦要求中國旅客掛上「紅繩白卡」以作區別。種種措施已近乎種族歧視，中國政府不得不即時採取對等反制措施，暫停日韓公民赴華短期簽注。

當然，此處不留人，自有留人處。東南亞國家對中國旅客則大表歡迎，泰國政府多個部門的官員日前在素萬那普國際機場舉行儀式，歡迎中國出入境政策調整後首個赴泰航班旅客；新加坡同樣釋出善意，當地衞生部長表明，無意調整入境防疫措施，強調沒有出現中國入境的確診重症患者，也未有監測到毒性更強的變種株，認為外界應該換位思考，「當新加坡經歷另一波疫潮，其他國家和地區又會如何對待新加坡的旅客？」可謂對日韓的一記當頭棒喝。

香港又如何呢？目前仍有一些人對內地抱有偏見，認定內地疫情必會對香港造成極大打擊，當中甚至包括某些立法會議員，「呱呱嘈」指摘港府不應免檢疫通關。旅遊業界亦大多抱觀望態度，旅議會亦未見積極展開針對內地旅客的推廣宣傳。香港封關3年百廢不興，已沒有條件繼續蹉跎，香港有近水樓台之利，必須改變態度，爭取更多內地旅客訪港，千萬不要任由肥水流向別人田！