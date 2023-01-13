美國說不搞新冷戰，但實際行動卻是在烏克蘭戰爭以外到處點火。對付俄羅斯已無所不用其極，只是害怕俄國的核武。對俄的攻擊，借烏克蘭政權逐步牴觸紅線，試圖用戰爭與制裁來摧毀俄羅斯的反美政權。

同樣地，對付中國也是一步一步加強。在日本擴大軍事基地的部署，半個沖繩已是美軍的前進基地，針對的是中國，不是北韓。日本、南韓與美國不斷的軍事演習，不單止是訓練作戰能力，也是準備實戰的協調機制。美軍在東北亞，實際控制着日本和南韓的軍隊，對北韓與中國可發動攻擊。英國要與台灣軍事合作，派駐軍隊，更是開始把東北亞的部署，走上韓戰時國際聯軍的模式。

或許，在西線烏克蘭戰場有所變化時，東北亞的東線亦可以有呼應的動作。美國最理想的目標是把台灣烏克蘭化，以此來打擊中國。在西線，美國是以歐盟來對付俄羅斯。在東線，卻是假手於日本。差別只是歐盟受制於北約，美國可以完全控制。在日本，美日的安保條約還未足以如北約那樣可全面把持日本，且要防範日本借機恢復力量，反過來背叛美國。讓最親密的盟友英國進駐台灣，是多一個更可靠的幫手。美國正逐步動員盟國的歐盟與五眼聯盟國家進入與中國對敵的範圍，在東線布局對華施壓。

美國現時未有力量在兩個戰場同時動武。西線是用長期戰爭消耗俄羅斯，戰場上的爭奪亦極其激烈。美國早晚會除核武外，以大量大殺傷力武器供應烏克蘭，使戰爭更為殘酷，也讓烏克蘭政權有遠端導彈伺機攻擊俄羅斯境內目標，擴大為對俄戰爭。在烏克蘭戰場上打不倒俄羅斯，便把戰火帶入俄羅斯境內，用美國和北約供應的導彈、無人飛機等攻入俄國製造破壞，引誘俄羅斯反制，進一步用戰火毀滅歐盟，一舉而三得：美國的軍火商受益；俄羅斯與歐洲同遭毀滅；美國又可得像二次大戰歐洲慘戰帶來的界外利益，歐洲企業人才轉移至美國，戰後歐洲的市場被美國奪取。今次沒有蘇聯的抗衡，美國可以統一全歐洲，更勝二次大戰時的結果。

東線暫時無戰事，卻保持緊張，也加強部署。一如二次大戰德國戰敗後，美國便全力對付日本，今次是歐俄俱傷，美國便與日本協力對付中國。西線戰事一竭，便會是東線戰爭發動起來，現在正是大戰前夕。