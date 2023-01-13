不管海峽兩岸的形勢多麼緊張，不管台灣當局「倚美謀獨」多麼猖狂，不管美國賣給台灣多少武器、糾集多少盟友為台灣撐腰打氣，也不管解放軍對台實戰大包圍軍演正在步步增強，大陸解決台灣問題的基本方針還是八個字：和平統一，一國兩制。

當然，這個八字方針不可能永遠不變，該變的時候就會變，主動權掌握在大陸手裏。那麼甚麼是「該變的時候」呢？有三條，一是台灣發生重大「台獨」事件；二是「台灣被外國拿去」；三是北京不能容忍統一問題被台灣當局企圖永遠拖下去，把兩岸分離局面永遠拖下去，造成事實上的國家分裂，阻擋中華民族的偉大復興，成為外國勢力打壓中國的「不沉航母」、「反華反共」基地。

上述任何一條，都足以令大陸「解放台灣」，實施武統。這三條如何判斷、如何決策，完全由大陸決定，根本輪不到美台方面瞎估亂猜，煞有介事的分析研判。不過，話又說回來，美台方面正因為在大陸武統問題上完全被動，主動權全在大陸，他們才會惴惴不安的一天到晚瞎估亂猜。

其實，有兩點至為明顯，一是隨着大陸的強大，武統的步伐正在加快，準備工作日益充足，可以隨時動手。二是美台愈是勾結抓緊謀獨分裂，「以台制華」，挑戰大陸底線，愈會讓北京尋機果斷出手。

解決台灣問題的主動權固然在大陸手裏，但台灣方面也不能說一點沒有，這就是台灣當局轉變立場，接受大陸「和統」方針，就「和平統一，一國兩制」方針與大陸展開「政治商談」，那麼台灣就還有獲得「統一紅利」的主動權。現在，台灣朝野害怕兩岸開戰、害怕大陸武統，都放出「和談交流」的空氣，以為這樣就可以「避戰」、就可以永保「兩岸現狀」。他們不知道，現在大陸不需要「空洞談和」，而是要實實在在「談統」，沒有以統一為目標的「談和」是沒有任何意義，只有「談統」才能見台灣方面的誠意，才能免被武統。