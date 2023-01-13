搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。壹傳媒黎智英犯案纍纍，注定把牢底坐穿，但他不甘心失敗，還在垂死掙扎，眼見聘請英國大狀此路不通，竟直接要求英國首相辛偉誠介入，真可謂狗急跳牆。他希望辛偉誠如何介入？命令港府放人？大漢奸也許是坐牢坐昏了頭，以為香港還是英國殖民地。

最有趣的是，黎智英的國際律師團隊去信英國政府，刻意強調黎是英國公民，去年10月被判欺詐罪成，美國政府曾經譴責裁決，但英國政府沒有就裁決作出官方聲明。其實，任何國家的公民在香港都沒有特權，只要觸犯法律就必須承擔刑責，尤其是涉及國安法的大案，任何國家和地區都不容許外力介入，誰也救不了。黎智英要求英國政府介入，反而進一步坐實勾結外國勢力的指控。別的不說，他不需要移居英國，就擁有英國公民身份，單是這一點就很值得懷疑。

事到如今，黎智英不可能不知道告洋狀無濟於事，美帝霸權尚且救不了他，何況是英國這種沒落國家。他明知不可為而為之，無非想將此案鬧上國際，引起輿論關注，一來為自己爭取「民主鬥士」光環，二來為西方反華提供彈藥。這再次證明了他死心塌地當漢奸，即使身陷囹圄也不忘向洋主人表忠效勞。

可惜，不管他如何死心塌地，洋主人都愛莫能助，充其量只能虛應故事發表幾句聲明。過去美英看中黎智英，是因為他掌控媒體和輿論，有點影響力，現在他連最後堡壘壹傳媒也保不住，還有甚麼利用價值？鳥盡弓藏，兔死狗烹，黎智英不會連這個道理也不懂吧？老實說，中國人從來不缺漢奸，多黎智英一個不多，少黎智英一個不少，他與其幻想美英打救，不如收拾心情準備在獄中終老。

當然，香港司法陰陽怪氣，亂象叢生，能不能認真領會《港區國安法》，嚴肅處理這宗國安大案，實在是很大疑問。黎智英垂死掙扎，其中一個原因就是心存幻想，希望司法像過去那樣高抬貴手。所以，為了防止黎智英再玩花樣，外部勢力再說三道四，此案最好移送內地審理。《港區國安法》規定，嚴重個案中央可保留管轄權，案件可移送內地審訊。不管從甚麼角度看，黎智英案件都屬於嚴重個案，而且引起這麼多紛爭，還要勞煩全國人大常委會釋法，為何不乾脆交由內地審理？