不知大家是否記得，2019年澳洲上演了一齣反華鬧劇，自稱「中國間諜」的王立強向澳洲申請政治庇護，中方隨即揭露王立強不但不是中國間諜，更是涉嫌詐騙的逃犯，且曾於2016年被控詐騙罪；更可笑是，澳方其後亦查出王立強曾對華裔悉尼商人進行嚴重詐騙，顯然是個慣犯、騙子。

事件漏洞百出，笑話連篇，但當時擔任澳洲總理的莫里森極度反華，不理好醜，但求抹黑中國，結果事件一拖數年，直到近日澳洲政府終於正式拒絕其政治庇護申請，意味這名騙子即將遣返中國。真的假不了，假的真不了，這齣反華鬧劇隨着新總理阿爾巴內塞上任不久即告終，外界普遍解讀為澳方向中方示好。

事實上，中澳關係在澳洲外長黃英賢訪華後，似乎顯著回暖。最近北京准許4家國企恢復進口澳洲煤炭，龍蝦、紅酒也有可能陸續解禁。摩根大通亦預計，中國重開國門，可望帶動澳洲GDP增長近1%，包括觀光業佔0.5%，中國留學生重回澳洲亦可貢獻0.4%的增長。包辦近1%的GDP絕非小數目，直情是舉足輕重，何況澳洲約四成出口都是出口到中國市場。可見澳洲根本沒有條件與中國交惡，反華只是自毀長城，毫無得益可言。

與此同時，中資的天齊鋰業公布，已達成協議，以1.36億澳元，收購澳洲鋰礦勘探公司Essential Metals Ltd.，預計可為約1,000萬輛電動車供應足夠的金屬鋰電池，但有關交易仍要待澳洲監管機構批准。眾所周知，美國與6個國家組建「可持續關鍵礦產聯盟機構」，澳洲是其中一員，目的是打壓中國鋰加工業的發展。現在就看澳洲政府會否對收購開綠燈，這將視為中澳關係是否全面回暖的風向標。