英國不是中國，今日的大不列顛，沒有中國般的實力地位。中國也不是加拿大，兩者的國力完全不在同一檔次。至於壹傳媒黎智英跟華為副董事長孟晚舟，更不可同日而語。孟晚舟一度被加拿大軟禁，人家是無辜的，黎智英涉嫌觸犯《港區國安法》而被扣留，他的罪證卻是罄竹難書。兩宗案件的輕重大不相同，中英兩國的影響力也是天差地遠，豈可混為一談？

黎智英眼見當日在中國的施壓下，加拿大便得屈服，孟晚舟可以安然就道還家，他由是發春秋大夢，以為只要英國政府肯開腔，京港政府在壓力下亦會將其釋放，你說他這人，是不是太傻太天真。

2018年孟晚舟過境加拿大，加國應美國的要求，將其扣押，罪名近乎是莫須有，北京政府聞訊後，馬上與加方磋商，中國國家主席習近平更是多次親自過問此事。幾經努力後，加拿大和美國終於屈服，孟晚舟在沒認罪的情況下獲釋，於2021年返回中國。

如今黎智英卻妄想效法孟晚舟，以為只要在英國打通關節，英政府也可以施壓要求香港釋放他。其實，黎智英也得掂量今日的大英帝國，究竟剩下幾斤幾両，還有甚麼能耐去逼中國屈服？黎智英透過律師團隊，對英政府乞求救援，實際上也是在難為對方。一方面，黎智英對於英國已無利用價值，完全是個累贅，人家管你是生是死；另一方面，英國自顧不暇，就算想幫忙，也是無能為力。黎智英不懂審時度勢，盲目發出求救信號，結果只會丟人現眼。

黎智英的罪狀是跳進黃河也難洗清，就算找來天王老子，恐怕也無法打救。我勸他倒不如及早謀劃，如何在牢獄中打發餘下日子，才是當前的正經事。