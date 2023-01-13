3名年齡介乎21至24歲的男子日前被警方拘捕，涉嫌於較早前跳上行駛中的輕鐵車頂拍片，說要「為你哋介紹屯門夜景」，又有人在除夕夜攀上尖沙咀一個地盤內的天秤頂，自拍打卡「慶祝」，警方根據網上片段作出追查並拘捕3人。去年8月，有青年參與所謂「飛躍道」極限玩意，失足墮樓爆頭死亡，當時本欄曾批評「社會還稱這種玩命行為作運動，可見年輕人和成年人皆『腦囟未生埋』」，評論至今仍然經得起時間考驗。

上述3名被捕人士雖然小命得保，但這些無知瞀里為了拍片騙讚跳上車頂，正如有工程師指出：「站在輕鐵車頂等同是『接了地』。不需觸碰到（電纜），只需較近距離也有機會『跳火』，即電壓會凌空跳了過去，也會觸電。觸電一刻會令車殼有高壓，車廂乘客如果接觸扶手亦會觸電。」可見隨時有可能累死街坊一鑊熟。2015年，羅馬尼亞一名18歲少女為了自拍，攀上火車頂，意外觸及一條電纜的電場，引發大爆炸，少女變成活火球，朋友亦遭炸飛，何況跳躍過程中極可能出現難以預計的突發情況。從網上片段所見，上述涉案青年在太空館外水池練習，即使水平跳躍也失手變成落湯雞，誰能擔保車廂乘客永遠都那麼幸運呢？

諷刺的是，社會上有聲音建議相關團體與政府商討，在合適及安全情況下舉辦合規格飛躍道運動。此等建議好比呼籲非法賽車的團體與當局商討，在合適及安全情況下舉辦合規格的城市賽車運動。人家之所以玩命就是為了呃Like，對症下藥之法應是加強拘捕、檢控，因為護膝、護踭、頭盔、防護欄的「合規格飛躍道」，這班人根本不屑一顧，涉案青年的網上片段早說了：「世界上有兩種男人，一種好似我咁型，另一種就好似你咁×。」