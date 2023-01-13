《三國演義》有一流傳千古的金句典故叫「雞肋」，話說曹操領兵攻蜀不利，進退兩難之際，心煩氣躁隨口下達口令「雞肋」。行軍主簿楊修聰穎過人，聽出曹操心思，遂着其下屬收拾行裝，部下問何解，對曰：「雞肋，食之無味，棄之可惜。」不久曹軍果然退兵，可憐楊修卻惹上動搖軍心的罪名，被曹操誅殺。

香港的現代版「雞肋」，便是最低工資的加薪制度。行政會議本周二通過接納最低工資委員會建議，5月起調高最低工資時薪，每小時加2.5元，即由37.5元加至40元。勞動何價？加薪的結果令最低工資的月薪連公共援助金都不如，工聯會要求45元被拒，勞聯要求46元被推，全港兩大勞工團體都改變不了最低工資委員會的頑固保守態度。

飲食界說60元才請到人，物管界說請人早超過40元。加薪決定既不是雞翼，又不是雞胸，當然更不是雞髀。勞聯在去年10月致新聞界公開信列舉綜援金的資料，一個二人家庭的基本金額是5,200元，加租金津貼4,440元，水費及排污費18元，合計每月可獲9,658元。那麼，最低工資時薪40元乘每天8小時，再乘每月26日，合計便是月薪8,300多元，比領綜援還少。

無論前特首加行會，或現特首加行會，不用計數機也一眼看清楚，申領綜援金好過起早摸黑去做最低工資的工吧？何況上班還要自掏腰包搭車、買飯盒、買（或帶）水飲、自潔工衣，何苦來由要這樣搏命攞苦嚟辛？更不要說追上物價了。是次加幅為6.7%，難補回過去4年被凍薪的損失，更追不上未來的加價狂潮，是如假包換的「雞肋」。

本屆政府並沒有解決上屆政府過時及脫離實際的最低工資政策，繼續用「雞肋」逼窮人攞綜援。