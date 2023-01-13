食得鹹魚抵得渴，做得漢奸就預咗冇好結果！涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪嘅黎智英，日前又爆出佢再次乞求外國勢力干預案件嘅消息！呢，一心「為美國而戰」嘅黎智英，原抱着美國大腿當水泡，可惜美國喺佢「危急關頭」就當佢係草；眼見山姆大叔冇本心，於是轉向「日已落國」英國求救。

英國首相辛偉誠日前喺國會回應議員質詢時，首度回應黎案，稱會在中國步步進逼議題上繼續與國會保持溝通及以實際行動跟進。「以實際行動跟進」令人失笑，美國都只能扮啞，今時今日嘅英國，罷工潮浪接浪，面對通脹，民生多艱，內外交困，搞唔好經濟，辛偉誠分分鐘相位難保，要以實際行動跟進，恐怕啪多兩粒「偉哥」，依然如隔夜油炸鬼，冇厘火氣！

據英媒報道，英國外交部繼與黎智英嘅國際律師團隊會面後，英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏又與黎智英個仔黎崇恩會面，黎崇恩話佢老竇係英國公民，而保護公民係英國政府官員和國會議員責任，質疑英國政府「幫唔到手」！

國安重犯黎智英勾結外國勢力，依家更公然踐踏法治，干預本港事務及司法獨立。俗語說：「鳥窮則噣，獸窮則觸，人窮則詐。」意思係鳥無處可飛時會亂啄，野獸無路可走時會到處亂撞，人到走投無路時會開始欺騙。嗱！漢文帝時有「緹縈救父」，緹縈因其父被上書告發受賄當刑，佢上書講咗一大堆道理，仲話「願沒入為官婢，以贖父刑罪，使得自新」。阿哥，做孝女都真係要肯付出沉重代價先感動到漢文帝廢除肉刑！今做孝子難道就憑廢噏幾句就可為一身罪孽嘅漢奸老父「漂白」脫罪？若然，古之孝女難當，今之「孝子」易做！