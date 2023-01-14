正論：超支也可當開支　多少公帑付東流

這些年，特區大小基建無一不延誤，無一不超支，港府每次都說會吸取教訓，但每次都是重複犯錯，而且藉口層出不窮，眼下又有一個典型例子。審計署早前揭發觀塘安達臣道發展工程計劃存在超支等問題，當局因為大幅更改行人天橋系統的設計細節，以及未經全面諮詢便倉卒招標，致令承建商提出申索要求延長合約期並追討延期費用，政府簽訂補充協議，並多支付逾7,000萬元以加快完成工程及解決申索，設計其後大改引致超支近10億元。惟令人震驚的是，高官對審計報告無動於衷，還將超支說成是開支，再次將「無恥」兩個字發揮到極致。

昨日的立法會政府帳目委員會可謂炮聲隆隆，議員對於上述工程計劃大幅超支提出諸多質疑，直斥具體合約結算安排有問題，又批評當時政府部門權責不清，容許可刪減條款處理工程改動，變相導致政府被動地不斷被人索賠。被踢爆在疫情期間疑違反禁聚令開船P的土木工程拓展署署長方學誠回應指，項目去年9月已完成結算，總獲批撥款是35.4億元，支出為34.6億元，強調項目沒有超支；又將容許可刪減條款處理工程改動，形容為「進可攻、退可守」，可增加彈性；並且將政府因此不斷遭承建商索賠，僅以「未必理想」輕輕帶過，房屋局局長何永賢甚至認同可刪減條款是「較合適安排」。

有錯不認，錯而不改，早成港產官僚常態，人們當然不會預期高官會主動認錯，但近10億公帑不明不白付諸東流，還要將超支說成開支，無謂地賠償逾7,000萬元予承建商，將被動理賠說成是合適安排，則再次凸顯高官視公帑為無物，視之為可以予取予求的提款機，除了恬不知恥，實在再也想不出其他形容詞。尤其今年財赤預料高達逾千億元，而且內地官場都奉行節約、拒絕浪費，只有一班正在享受世界級高薪的港官視錢財為糞土，堪稱咄咄怪事。無他，不花白不花，這些錢並不是由他們真金白銀付出，監管失職又不需扣薪問責，做又三十六，唔做又三十六，何必花精神下工夫自討苦吃？

再看整個工程規劃，早在1997年已經展開，但其後擱置，延至2005年重啟，參數由公私營六四比，全數改成公營房屋，其後開始設計建造顧問合約，包括增建新行人天橋，更改個別走線等。到了2007年展開公眾諮詢，考慮到部分意見認為應更改行人天橋設計，且要配合2015年入伙的目標，時間緊迫，於是設計改完又改；及至2016年12月，所有行人天橋工程才大致完成。由此可見，一項行人天橋系統工程，前後共耗費19年，蹉跎歲月，曠日持久；何況慢工不是出細貨，除了大幅超支外，審計報告更揭發天橋興建過程令附近斜坡出現多宗事故，落成後升降機又不斷故障，3年壞183次，平均每次暫停10小時，最長一次更停了10日。說有關項目又貴又廢，絕無誇張。

事實上，基建延誤超支、質素泥沙俱下已成特區常態，能準時完工、沒有超支、沒有問題才是不正常。君不見，十大基建淪為十大醜聞；「五鐵總遲、橋路不通」的慘痛教訓歷歷在目；國家級基建如廣深港高鐵、港珠澳大橋，香港方面均嚴重延誤超支，拖國家後腿；至於沙中綫超支至近千億元，成為史上最貴鐵路，期間更爆出大量偷工減料醜聞，高官「看報道才知道」，更是醜不堪言。這裏超支幾百億，那裏超支幾十億，可憐納稅人的血汗錢就這麼倒入鹹水海。有人諷刺本港的基建項目不是石屎鋼筋建造，而是由黃金珠寶鋪成，可謂一語中的。香港的競爭力每況愈下，絕非無因，單是基建趕不及發展，已是一大問題。最新一份《施政報告》提出興建「三鐵三路」，出發點固然是好，惟倘若官員監管無能、政府大花筒陋習不改，根本無法給予市民信心。

一絲一縷，恒念物力維艱。庫房的錢不是高官的，而是納稅人辛苦賺來的，理應用得其所。奈何港府善財難捨，冤枉甘心，怎麼可能不令人憤怒？香港問題千頭萬緒，癥結多年來都在於「官廢」。如果港府對基建工程不監不管的毛病不改，甚至繼續同承建商互相扯皮互相包庇，民脂民膏一再被浪費，再豐厚的家底也有耗盡的一日，勿謂言之不預也！