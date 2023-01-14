功夫茶：分流方案無作用　黑箱政府又扮聾

古語有云︰「人誰無過，過而能改，善莫大焉。」俗語都有話︰「錯就要認，打就企定！」查實古人好，現代人也好，所講嘅意思都係一樣，做錯嘢，梗係要認啦，認完錯咪要承擔後果，再之後，咪要提出修正或者改善方法囉！哈，呢啲咁簡單嘅道理，連細路仔都識，偏偏就有啲大人唔識，呢啲大人仲要係做官喎，大家話係咪好有問題呢？

是咁的︰西隧專營權即將喺今年8月交番畀政府，坊間無不期望港府趁此良機，解決三隧車流量不均嘅情況。嗱！港府係就係拋咗個三隧分流方案出嚟，之但係方案一出爐，坊間嘅責罵聲就有如滔滔江水，連綿不絕，皆因大家都覺得方案非但解決唔到問題，仲會增加市民嘅負擔添！

究竟有幾多人唔贊成港府嘅三隧分流方案呢？真係唔問猶自可，一問個個都把幾火！有政治團體近日展開調查，並喺尋日公布結果，發現足足有約62.3%受訪者，唔認為方案有助於分散現時三隧嘅車流量！須知道，分散現時三隧嘅車流量係推行呢個方案嘅最大目的；換句話說，大部分受訪者都認為呢個方案根本就係廢嘅！偏偏港府到目前仍然死雞撐飯蓋，仲未提出優化方案！

市民並唔係為咗反對而反對㗎，反而提出咗好多意見添，之不過港府對於坊間嘅意見不聞不問之嘛！呢，好似喺呢個調查當中，就有約66.5%受訪者認同，可以減低俗稱「搵食車」嘅小型貨車同貨車嘅西隧收費，吸引「搵食車」使用西隧；呢個咪係一個好方法囉！又例如，討論咗好耐嘅「不同時段不同收費」，足足獲得60.3%受訪者認同，偏偏港府就擺喺第二階段先實施！喂，大哥，家吓拍戲咩？明知有用嘅招數，點解係要等到之後先出呢？

值得一提嘅係，喺今次調查當中，有約58.2%受訪者根本唔清楚港府建議嘅三隧分流方案內容，數字非常驚人！原因之一，就係港府宣傳不足，對政策講解不清，市民咪一頭霧水囉！之不過，最大原因都係港府嘅方案太過繁複，三條海底隧道，呢條加幾蚊，嗰條減幾蚊，又有分車種，仲話要分幾個階段實施，成個方案用文字寫出嚟，水蛇春咁長，就算用口講，講慢啲都可能要講幾分鐘，搵鬼記咩？根本就係擾民！

查實唔止三隧分流方案㗎，現屆政府大部分政策都有呢個傾向，就係明明可以一步到位嘅措施，係要擠啲擠啲咁推出，唔單止影響成效、拖慢步伐，仲搞到全港市民人人變晒學生，個個星期都要默書！遠嘅唔講啦，防疫政策就係一個最好嘅例子，唔單止煩到港人，仲要煩到啲旅客，可以話係醜出國際！講到尾，明知遲早都要做，只要係對市民好嘅政策，官員又何需畏首畏尾呢？