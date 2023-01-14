產評：強美元基礎生變　全球資本大挪移

去年美元出現史詩級的升勢，美元「一匯獨強」的局面，讓不少非美貨幣經濟體備受本幣匯率大貶值的衝擊，新興市場的美元債務償還負擔壓力空前，而輸入型通脹更令窮國度日如年。可是踏入新的一年，支持美元強勢的因素開始消退，相信能為全球大部分經濟體帶來喘息的機會，部分資金更會轉攻非美貨幣，有利於推動亞洲區的疫後經濟復甦。

美元是全球最重要的國際儲備貨幣，美國貨幣政策下的美元變化，掀動全球避險需求之餘，更會對風險資產價格造成波動。過去一年，美國激進加息抗通脹，美元呈現「一匯獨強」，促使全球央行跟隨收緊貨幣政策，以免在息差擴闊下對本幣匯率造成巨大的貶值壓力和引發資本外流，即使是在俄烏戰爭下面對能源危機的歐元區，亦不得不持續加息抗通脹，可見強美元給全球經濟增長帶來極大風險。

過去一季，強美元的基礎開始消減，這可從4大發展判斷。其一，乃美國激進加息，對經濟表現造成後遺症，美國企業盈利增長放緩，陸續有涉及不同行業的大型企業宣布削減資本開支或裁員，以為迎面而來的經濟衰退作準備。惟至今聯儲局並未改變加息抗通脹的立場，意味這場衰退危機暫未見轉彎的餘地。

其次，雖然俄烏戰爭持續，但歐洲這個寒冬未出現嚴重的能源危機，天然氣價格亦已大幅回落，這使得歐洲央行持續猛力加息抗通脹的壓力緩減。

第三，日本貨幣政策出現逆轉的信號，所說的是日本央行上月作出一個令人意外的舉動，就是修改政策字眼，並擴大了債市干預的區間，被視為替今年退出極端寬鬆貨幣政策鋪路，致日債下跌，日圓回升，掀起全球風險資產波動。要知道，去年的強美元局面，一定程度也是歐洲和日本的政策令本幣表現積弱，避險資金別無他選下所促成的極端現象。

最後一個關鍵，就是中國。上月中國終於放棄「動態清零」防疫政策，全面重啟經濟，且不斷加大力度化解內房危機，住建部更公開表示對樓市回升有信心，伴隨的是針對平台經濟與教育等產業的調控鬆綁，中國的防疫與宏觀政策大逆轉，讓全球經濟復甦動力增強，避險需求減退，資金重新將目光放在機會與回報之上，降低對美元避險的需求。

雖然美元升值周期見頂的信號已現，但以目前美國的通脹形勢，即使是因應經濟衰退風險而減慢或重新放寬貨幣政策，最快都是下半年甚至明年上半年的事，此前美元會維持反覆偏軟。至於亞洲地區經貿活動，會隨着中國重啟經濟而回復增長動力，有利凝聚共同發展經濟意欲，淡化美國提倡的反全球化力量。

所謂「花無百日紅」，去年美元獨強之勢，沒有日本的極端寬鬆貨幣政策和中國的「動態清零」防疫政策難以成就，可是今年這兩大因素都生變，更重要的是美國的經濟狀態已不如前。本輪美元上升周期見頂，就成為今年投資市場一個主題，資金流趨分散，將為金融市場帶來波動，也會帶來新的機遇。