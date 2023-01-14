世界視線：日韓歧視中國　泰印倒屣相迎

美國公開說不搞冷戰，目的不過是以謊言迷惑世界，希望可以欺騙各國的政府與民眾，也讓各國政府倣效，以謊言掩飾它們跟從美國霸權之路。美國當下搞的新冷戰，首要對付的國家是中國，因為中國勢大力強，又有堅決的政治意志、舉國體制。美國前總統特朗普發動的貿易戰已然失敗，現任總統拜登不會再貿然開戰，直接與中國衝突，而是採取脫鈎圍堵部署、組織同盟、武力壓迫的策略，一步一步地突破中國的底線，伺機出擊。

在歐洲，美國對付俄羅斯是用北約的架構，綑綁歐盟，脅迫芬蘭、瑞典，用國際動員力量來打擊俄羅斯。在亞洲，美國謀求的是在日本、南韓的安保協議基礎上，引進五眼聯盟的澳洲、新西蘭；澳紐猶豫，則直接把英國為首的北約國家調入。或是組織東亞的北約，或把北約擴大，覆蓋東亞。更大企圖則是用印太戰略利誘印度加入，建構東亞的北約框架，與台灣的烏克蘭化並行，在貿易與金融之外，以軍事與政治壓迫中國。

最新的例子是甚至用檢疫的藉口，日本與南韓用歧視政策公開羞辱中國。中國激烈反制之餘，卻見東南亞國家的泰國、印尼開放門戶，熱情歡迎中國旅客在疫情中到訪。日韓與泰印這樣落差巨大的反應，在國際上形成新的印象。泰印等東南亞國家，即使受美國積極拉攏，仍然不捨中國，不避美國及西方製造國際輿論對華妖魔化的阻礙。其中泰國在去年11月與中國提升關係，共建命運共同體；印尼在去年G20會議中表現出對華的支持和合作，抗拒美國及西方的政治壓力。

東南亞作為中國最大的貿易夥伴，在美國策動的新冷戰裏，便是明確又堅決地站在中國方面，美國無法扭轉。東南亞如泰印的態度，與日韓的歧視形成強烈對比，證明日韓的行為純屬政治挑釁，無關中國疫情。日韓挑戰中國，相信會使東盟各國對日韓有所迴避，亦反過來會使東盟各國有所顧忌，不敢過於與中國割席或與日韓親近。

中國有東盟的奧援，既制約日韓、澳紐，亦使美國不得不自歐洲調歐盟救兵。但歐洲殖民主義早已敗退，重回亞洲會挑起舊帳，除英國外，相信歐洲各國只是虛與委蛇，不會認真。中國守着南海與東盟，美國便難圍堵壓迫中國，中國更可放開手對日韓反制，以儆效尤。

研究所所長 陳文鴻