這一個多月時間裏，人民幣的匯率一級一級地急速上升，原本人民幣不斷貶值帶來對中國經濟與社會的悲觀情緒開始消退。人民幣升值也是內地及香港A股股價由跌轉漲的因與果，反映出來的跨境資金流動，不是國際資金進出人民幣與中國金融市場，因香港與內地市場的資金差不多全部是中國的資本，大部分在內地，也有極不少的在中國內地境外流轉不回，披上了外國的假象。

由於它們本是中國內地的資金，對內地的變化最敏感，也最關心。香港是它們以中國市場為目標而流連、投資的主要場所，數額龐大，與內地市場關連密切，進出迅速。因而若人民幣匯率政策有變，它們的反應會是最快捷。

另外，由於國內外金融體制裏有許多槓桿化的機制，中國內地在港和經港的資金集結，動員起來的數額更為巨大，不是美國等跨國金融集團，借助外幣利差交易發動的資金所可比擬。

在人民幣市場裏，中國方面是舉國之力，外國投機不過是狼群集結，沒有生死戰鬥的決心，也會為利容易各自背叛與內訌。人民幣匯率的機制同時是政府全力主導，浮動管理的機制內容對外守秘，有利政府操控。況且中國政府有全球最大的外匯儲備，以及可與美國規模相比、有相當與外幣兌換能力的人民幣發行能力，只要中國政府決心，人民幣匯率的水準可差不多完全穩定，外國勢力通過市場是不可能撼動，就如人民幣離岸市場，若不是中國政府放任，匯率是不可能波動的。

中國決策的一個迷執是過於迷信匯率對出口的促進作用。工業化初期中國企業的競爭力較低，人民幣貶值可彌補競爭力的不足，但今天中國的工業製造力是全球最大，超越G7大國，在不少產品與行業佔壟斷地位，用低匯率擴出口的政策作用大減，反而是人民幣匯率高對進口和對外投資得益更大。而在中國快速金融化的過程裏，人民幣相對高和穩定的匯率是市場信心的基石，可抵禦實體經濟裏一些短期消極因素。

中國不需要學美國用強美元支撐負債經濟的泡沫，但有序增強的人民幣有利中國經濟內外循環的擴張，特別是像當前美國西方全力壓迫中國之時，人民幣堅挺，可振奮民心，刺激經濟，擠打美國，支持其他發展中國家的發展，有着巨大的戰略效益。