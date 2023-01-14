中央政府這兩年提出中央全面管治權和保障香港特區高度自治權相統一，是針對回歸以來香港在落實「高度自治」方面出了嚴重問題。在反中亂港勢力攻擊下，在香港行政、立法、司法充滿強大的港英餘孽勢力，殖民統治影響配合下，「高度自治」不斷向「完全自治」乃至「港獨」方向發展，「一國兩制」走樣變形，根基動搖，有顛覆之憂。

解決之道，是中央全面管治權出手。根本而言，這是一場奪權與反奪權的鬥爭，有人想利用「高度自治」賦予的權力向中央奪權、向「一國」奪權，那麼中央就只能發揮手中固有的權力粉碎他們的奪權企圖，讓「高度自治」復歸原位，中央授予多少權力就享有多少權力，這樣才能讓「一國兩制」行穩致遠。

「高度自治」的賦權來自「一國兩制」，執行者是「港人治港」。當初，中央對「一國兩制」充滿信心，對「港人治港」充滿信任，故「高度自治」的授權「唯恐不高」，除了國防和外交、中央管理事務，可說權力盡授，對香港司法更是優厚有加，授予了終審權、設立終審法院，對香港立法會授予了普選權，對「行政主導」的特區政府授予了行政長官也由普選產生，這些都是高得不能再高的「高度自治」。中央誠意十足，「高度自治」權力十足，「港人治港」威風八面。

然而，箇中也有明顯問題。中央「大權旁落」，有些問題中央想管不容易管，要大費周章，甚至被明頂暗抗，反對派更會反咬中央「不守承諾」、侵蝕「高度自治」、損害「一國兩制」，煽惑民眾發起各種名目的「抗爭運動」，不斷向中央和「一國」奪權。對此，中央只能以全面管治權打退他們的進攻。維護香港「一國兩制」下的「高度自治」，只能整頓已把「高度自治」帶到溝裏的「港人治港」。

說到底，還是要管好人，方能管好權，讓「兩權」統一。