日本首相岸田文雄日前展開西方之旅，先後訪問5個G7成員國：法國、意大利、英國、加拿大、美國。西方媒體將其行程形容為協調應對「中國威脅」之旅，說穿了就是「反華串聯」，其最後一站定在美國，就是為了向主子總結匯報此行的反華收穫，據說兩國還將發表旨在針對中國的聯合聲明。

這些年日本緊跟美國，一直衝在遏華第一線，有時候甚至比美國更狂妄。其實，以當今日本的實力和地位，已不夠資格對抗中國，愈瘋狂死得愈快。在美國的威逼和忽悠之下，日本經濟已經迷失了30多年，目前的GDP甚至還不如30多年前，跟中國的力量對比早已出現根本性逆轉，而且距離愈拉愈遠，其經濟總量還不及中國的三分之一。但可笑的是，小日本至今不願面對現實，還在幻想遏制中國，企圖重溫甲午戰爭美夢，真可謂癡人說夢。

一葉知秋，有媒體統計顯示，2022年全球電動車銷量中國佔40%，美國佔30%，歐洲佔20%，日本僅佔5%。發展電動車是世界趨勢，更是兵家必爭之地，日本抱殘守缺，前景可想而知。汽車產業是日本最大經濟支柱，日系汽車在中國的市場份額曾高達30%，去年已跌至約15%，而中國自主品牌的市場份額則升至一半以上，照此趨勢，日系汽車遲早統統敗走中國。日本的家電、機器等產業早已衰落，目前只剩汽車產業支撐經濟，如果連這根支柱也不保，日本還有甚麼？經濟長期低迷，資源嚴重短缺，人口日趨老化，競爭力每況愈下，日本未來在哪裏？有人說日本終將淪為發展中國家，雖有點誇張，卻不是完全沒有道理。

也許正是因為整體國力日益衰落，日本愈來愈焦慮，對中國愈來愈忌憚，才會如此歇斯底里。早前日本出台3份「安保文件」，宣稱是為了應付中國「前所未有的最大戰略挑戰」，將大幅提高軍費開支，成為僅次於美國和中國的全球第三大國防支出國，包括裝備可以打擊其他國家的導彈，意味着日本已完全背離其憲法規定的和平理念，徹底顛覆二戰後的國際秩序。

但時代已經不同，中日實力此長彼消，不管日本如何窮兵黷武，都無法與中國抗衡，一味充當爛頭蟀，只能替美國送死。這也正是小日本的悲哀，他們沒有吸取二戰慘敗的教訓，後人哀之而不鑑之，亦使後人復哀後人也！