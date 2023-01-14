黎智英涉及的國安大案，本來已進入開審階段，只是本港法院偏要讓他聘請英國御用大律師，數度駁回律政司上訴，然後港府提請人大釋法，才會一直拖延。有人狗急跳牆，儘管聘請洋大狀奧援這一招隨人大釋法而斷絕，依然死心不息，妄想垂死掙扎，黎智英的國際律師團隊忽然要求英揆辛偉誠作出干預，其子更自爆老父是英國公民，務求將事情在國際上鬧大，冀外部勢力施壓港府、司法機構以至中央，釋放大漢奸。

站在港府以至中央的層面，當然不可能因外部勢力施壓而屈服，但最令人放心不下的是司法層面。國安法指定法官已多次作出匪夷所思的決定，不僅讓眾多涉違國安法的政棍如何俊仁之流保釋，更一度連黎智英也批准保釋，鬧出軒然大波。至於就聘請洋大狀數度駁回律政司上訴，更折射出這些頭頂假髮的法官，從來不重視國家安全，心心念念只有英國的普通法。黎案開審後的判決結果如何，無人能知。

不可不提，本港「精英階層」同美英關係千絲萬縷，不少人在當地有房產資產，要是美英向本港法官祭出制裁一招，肯定會收到「預期效果」。別看美英言必稱司法獨立，但只要有政治需要，司法獨立即可棄之如敝屣。尤其是美國，制裁法官並非甚麼新鮮事，兩年多前便對國際刑事法院兩名官員施以制裁，原因不過是他們通緝和起訴涉違戰爭罪行的駐阿富汗美軍。香港的前律政司司長鄭若驊亦早被華府制裁，而多名美國眾議員去年曾致函拜登，要求擴大制裁香港範圍，包括制裁國安法指定法官、檢控官，以及國安委。

《港區國安法》有明文規定，在特定情況下案件可移交內地審訊。黎智英愈是想引外部勢力插手，愈可能加速自己滅亡。