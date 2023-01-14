怪不得烏克蘭總統澤連斯基熱衷打仗，原來仗愈打，國家的軍力排名反倒愈高。以往烏克蘭的火力指數跟台灣只在伯仲之間，如今卻不然。根據軍事網站「全球火力」的排行榜，今年台灣名列23，烏克蘭因為得到北約盟國的軍事支援，位列第15。如果仗再打下去，說不定明年的烏國，會向全球頭10名邁進。

烏克蘭得到歐美民主國家傾力支持，但跟俄羅斯對戰，尚且要喪師失地，直至這一刻為止，烏國大抵上已有15%的領土落入了莫斯科手中。台灣的軍力排名遜於烏克蘭，卻終日妄圖挑釁大陸，他們此舉，無異將自己置於火坑上烤。台灣不是烏克蘭，兩岸一旦開戰，西方的軍事援助根本進不了台島。烏克蘭位處大陸之上，四面通衢，故俄烏戰爭開展後，北約的軍援可以源源不絕運往基輔。寶島卻是孤懸海上，一旦四面被封，就連蒼蠅也不容易飛進去，遑論軍事物資。

或許有人會認為，美國太平洋艦隊派航母護航，不是一樣可以將物資護送到台島嗎？實際上，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）已做了一次沙盤推演，結果顯示，解放軍一旦攻台，美、日等國若不作馳援，寶島在70天內便得陷落。美國要是參戰，在3周內最少也要失去兩艘核動力航母。以此觀之，美軍自保尚且困難，又何來餘力護航？

現實擺在眼前，中國的軍事實力與俄羅斯相彷彿，而台灣的火力指數卻連烏克蘭也不如。兩岸的戰事一旦啟動，台島必將孤立無援，最終的境況定然比烏克蘭更糟糕。幸好雖則如是，但中國大陸至今為止，卻仍然盼望能夠用和平手段統一兩岸。路是自己選的，但願台灣人不要選一條比烏克蘭更黑的路。