因應南韓對從中國入境旅客作出針對性的檢疫措施，中方決定停辦南韓公民赴華短期簽證。本來正如南韓總理韓德洙所言，不視此舉為中方的報復措施，皆因明眼人也看得出這是韓方出於討好美國在先，豈能怨人？惟南韓政經界近日的舉動，又讓人驚訝水很深。

南韓本月2日起推行多項針對來自中國旅客的檢疫措施，時間恰巧是總統尹錫悅宣稱與美國商討，讓美方核武部隊與韓方聯合規劃及演訓，怎料美國總統拜登斷然否認之時。就在泡菜宣布自欺欺人的檢疫安排後，拜老頭未幾即發表對中國處理新冠疫情的手法感憂慮，一唱一和，好不熱鬧。

韓方的歧視性檢疫措施與討好美國兩者有否關係，答案就像月前南韓總統辦公室被指不滿記者報道尹錫悅爆粗「如果國會那些混蛋不通過，拜登怎可能不該死的丟臉呢？」於是甚麼人玩甚麼鳥，禁止記者搭總統專機，南韓政府會誠實答你當中有否因果關係嗎？用你的膝蓋想想也知其答案是否可信。

南韓向來奉行「事大主義」，「軍事靠美國、經濟靠中國」早已人所共知，翻開韓國史，不難發現在甲午戰爭中國戰敗後，朝鮮不但拆除迎接清朝使者的「迎恩門」，更將事大的對象由本來尊崇的「大中華」中國，改成日本。在當今北韓頻頻射導彈且表明「全殲」尹錫悅政權及其軍隊，有人無視去年11月中韓領導人會晤時曾表示願與中國發展友好關係，如今鐘擺靠向老美亦是性格使然。

美國副國務卿費爾南德斯周一抵達南韓展開訪問，會見南韓官員與財經界人士。無巧不成話，南韓朝野政府周三一致表示對中方反制政策感遺憾，產業界亦表示密切關注中方政策會否影響企業商務出差計劃。這是事大基因作祟，還是另有原因呢？