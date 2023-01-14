現代版漢奸黎智英大發白日夢，以為身處維多利亞女王時代，將英國海外官僚及直系財團在滿清腐敗年代侵華失敗、向英廷求救班兵助其進侵中國之舊橋翻抄，遂委託其國際律師團隊致函英國首相要求緊急會面，尋求英廷出面施壓中國及特區政府，釋放已入了英籍的漢奸黎，原形畢露了複姓漢奸不只是「為美國而戰」，還是英國的家奴。

75歲黎老叟也太天真了！以為你是誰？中國不是昔日喪權辱國的滿清王朝，漢奸黎自當碰得一鼻子灰。其實漢奸黎也太沒自知之明，以為自己是昔日的東印度公司，壹傳媒股票已成廢紙，他也不過是用完即棄的紙巾。英國政府對其國際律師團隊的緊急要求，只公開講了一些等於無講的官話：「永遠支持人權、自由和法治」。對此鬧劇，外交部駐港特派員公署和港府已先後發表強烈譴責任何外國勢力或人士干預特區司法程序和香港內部事務的聲明。其實，漢奸黎享受香港的人權、自由、法治早就過界了，過界到嚴重違反《港區國安法》。他涉勾結外國勢力、顛覆特區政府、破壞國家安全，即使犯了如此嚴重的罪行，奉行法治的港府仍按既定程序侍候之。人大釋法破解終審法院之混沌，便是貫徹法治香港的最好明證。

沒有漢奸黎和其國際律師團隊的公然破壞香港庭審、求英國政府施壓干預威脅香港法治之舉，便不能讓香港那些還滿腦子留戀殖民地法系、崇尚西方虛偽民主文明的法官們醒一醒，因此有五大新功勞：功一，坐實黎智英是複姓漢奸；功二，坐實英美等「新八國聯軍」是黑暴的總後台；功三，再一次向國際社會坐實民主人權法治自由的雙重標準和搞新冷戰的邏輯；功四，坐實英美假民主真顛覆；功五，坐實做香港法官的國安法最好反面教員。