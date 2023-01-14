曾國藩曾說他不愛說大話，有求實精神，「不行駕空之事，不談過高之理」，亦即係「多條理，少大言」。然而，觀乎當今世界局勢之所以極度動盪不安，就係政客愛興風作浪，從不搞好自己國家嘅民生困局。

呢，美日兩國政府剛喺華盛頓召開「安全保障磋商委員會」（2+2）會議，會後公布嘅聯合聲明，唔使問阿貴，又把中國定位為印太及其他地區嘅「最大戰略挑戰」，關注中國實力不斷增強，亦與俄羅斯關係密切，重申維護台海和平穩定嘅重要性。美國和日本「惺惺相惜」，又話要提高威懾力，又話要彼此深化合作，基於太空攻擊威脅同盟安全，美日同意把《日美安保條約》第5條嘅適用範圍擴展到太空。第5條列明，一旦日本領土遭到武力攻擊，美國有義務保衞日本。

呢句「乜乜有事就等於物物要表態支持」，大家都好耳熟！阿哈，已故日本前首相安倍晉三就倡議「台灣有事等於日本有事」，呢句嘢估唔到咁鬼好用，日本首相岸田文雄剛於訪問英國期間，急不及待同英國首相辛偉誠簽署《相互准入協定》，要言之，就係允許雙方互相部署武裝部隊，舉行聯合訓練或其他行動。

司馬昭之心，路人皆知矣。日本早喺去年初已同澳洲簽訂《相互准入協定》，係日本首份允許美國以外國家派出軍隊現身於日本本土嘅協定，依家又同英國搞埋一齊，主要又係要防範強勢崛起嘅中國云云。其實日本大增軍費，又部署射程1,000公里嘅導彈，明目張膽擴軍，令錯綜複雜嘅印太局勢再增變數。日本向美國投誠，向來如此，如今又向澳洲、英國「大開方便之門」，唔通日本有事，又等於澳洲、英國有事？這是否太不務實或者諗多咗？