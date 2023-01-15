世界視線：缺少平價俄燃氣　德國經濟負增長

英國「經濟學人」最近論述：德國經濟黃金時代可能走向終結。這會嚴重影響歐洲經濟，無論是依賴與德國商貿的生產業及供應鏈，都恐怕跟隨走下坡。

其實德國經濟成功之道有其異數，它是福利及重稅國家，背離一向強調少福利及低稅的自由主義才會經濟強大。不過，德國成功有四大因素。首先是它的教育制度，德國是世界上最早推行普及教育的國家，早在1770年代普魯士就推行小學普及教育，連女孩子也可參與。英國這大工業國推行小學普及教育比它遲了一個世紀。此外，德國至今大學教育還是全免費（包括外國生），因此造就了大批高階人才。更且，德國亦非常重視職業教育，培訓出優秀的工業技工。

第二是政治在「研究與發展」（R＆D）的投資，德國長期以來都在這方面每年投資超過GDP的3%，比法、意等國都高近倍。第三是政治穩定，德國工會是穩定社會及實體政治的一部分，不隨便搞民粹主義罷工，也和資本家總有商有量。最後是國家財政政策，德國的國家債務是全歐最低之一，因此每年不需要還大量國債利息，政府有更大財政力量管控經濟危機。

不過好景不常，新冠疫情及俄烏戰爭成為經濟發展的巨大困擾。本來德國2018及2019年都僅有稍超過1%的經濟增長，2020年疫情使德國經濟出現驚人的4.57%負增長，雖然2021年有增長，但也回不到以往水平，IMF估計2022年的經濟增長為1.2%，但2023年會出現0.3%負增長。

令德國踏入2022年經濟表現不濟的是反映生產成本的「生產價格指數」（PPI），在2022年升到最高達超過70%，全年平均也50%。工業生產佔三分之一德國工作人口及GDP的30%，其他歐洲國家工業生產只佔兩成，美國佔19%。德國工業生產繼2020年疫情短暫下跌後回升，但俄烏戰爭開始又再急跌，原因就是能源危機帶來的生產成本急劇上升，不少企業無法承受高成本而停產，全球第二大鋼鐵商阿賽洛米塔爾已閒置德國兩個煉鋼設施，造成大幅裁員。2022年下半年能源價格大幅下跌也未能提升生產，若俄烏戰爭繼續拖延下去，預期德國的經濟會更差，主因是德國生產業太依賴缺少了的俄羅斯平價天然氣。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻