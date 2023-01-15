正論：公院醫生涉誤殺　一石激起千重浪

公立醫院醫療事故無日無之，過去因此而受盡折磨甚至枉死的病人不知凡幾。然而，兩名聯合醫院醫生於2017年因為開漏抗病毒藥物，導致曾兩度換肝的鄧桂思最終不治，近日被起訴誤殺，事件卻激起極大震盪，這也是本港史上首次有公院醫生因醫療事故被刑事檢控。目前外界最關心的是，事件會否加劇公院醫護離職潮？

本港最近有醫生被判誤殺罪成是2012年的DR美容案，以及2014年拉丁舞導師抽脂致死案。前者有3名女顧客接受療程，一死兩傷，涉案女醫生麥允齡被裁定誤殺罪成，判囚3年半；集團老闆周向榮及實驗室技術員陳冠忠亦被裁定一項誤殺罪成。後者涉案女醫生關孝孜同樣被判誤殺罪成，監禁6年。由於上述案件均涉及私家醫生和美容集團，外界普遍認同這些醫生和商戶為了搵錢草菅人命，罪有應得，業界對判刑也沒有異議，港府其後則加強規管美容及醫美行業以資補救。

今次事件則有明顯不同，皆因涉案醫生俱為公院醫生。誠然，醫生必須對病人負責，不論是公院還是私營，責任也是一樣，何況過多的醫療事故，委實令人對公營醫療信心盡失。醫委會事後裁定兩名醫生專業失當，但懲罰輕微，僅停牌且獲緩刑，有罰等於無罰，由是更加深外界對醫醫相護的詬病。惟同樣不能否認的是，公院病人極多，診症時間相對不足。正如業界指出，如果醫生忙中有錯，實難判定屬個人或系統責任，若全由醫生承擔，憂慮會引發醫生按章工作及加劇離職潮，影響醫療服務質素，顯然不是無的放矢。

事實上，事件在公營醫療體系內引發極大震動，公共醫療醫生協會會長凌霄志坦言，大批公院醫生對有人被起訴相當錯愕，更有會員稱「感到壓力」。病人團體亦擔心事件可能誘發醫生「防禦性醫療」，即只肯進行保守療法，拒做高風險手術免惹禍上身，不僅對病人無益，本已捉襟見肘的公營醫療服務亦勢必雪上加霜。

說到底，醫療事故的癥結在於公院人手極度不足，病人數量卻不斷增加，加上醫委會慣性偏袒包庇，予外界不公不正之感。治本之道，乃係增加醫護人手，提供更多醫療資源，徹底改革醫委會。試想想，在香港要成為醫生並不容易，除了要苦讀多年並考獲相關資格外，更需花長時間實習，一個醫生牌絕對有若千金重，釘牌對醫生來說絕對是最大懲罰。倘醫委會的裁決公平公正，還受害者以公道，根本毋須由其他機制插手代勞，更毋須刑事究責。奈何醫委會所謂的停牌懲罰往往伴隨緩刑，醫生永遠無事，會否吸取教訓成疑，家屬感到冤屈何足為奇。

更不可不提，目前公院醫生流失率較20/21年度倍升至8.2%，急症科、麻醉科、放射科各有逾一成流失率，填補人手已是刻不容緩。本報多次督促港府必須加快引入海外醫生，醫委會及利益團體不應諸多阻撓，否則人手不足引致的醫療事故只會愈來愈多，醫患關係只會進一步惡化。