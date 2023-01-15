功夫茶：年宵竟然冇供電　烏燈黑火點招客

眼仔睩睩，嚇親阿叔！年宵市場原本應係燈火闌珊千光照，若然烏卒卒一片灰濛濛，踩到金都唔識執，有靚女驀然回首你當撞鬼，你話幾咁戇居掃興！都真係人生百態唔怕你奇，唔怕你怪，最怕你姓賴！

各位，隨着禁聚令放寬，今年年宵市場將全面回歸，一連7日由明日起至22日分別喺港島、九龍、新界、離島等10多個地點舉行，雖然話仍然不設乾貨同埋快餐檔，冇得一路拮住串魚蛋燒賣一路食一路笑住賞花，的確少咗逛年宵市場嘅獨特風味！之不過，如果連電力都冇，靠幾個燈膽照明，阿哥，你估月上柳梢頭，人約黃昏後，偷約後花園唔見得光咩？又或者用來「照田雞」？乜唔係燈光火猛嘅年宵市場，而係「點化紅顏無薄命，挽回豪傑出生天」嘅算命攤檔？

是咁的：為咗迎接疫慌3年後嘅年宵市場，投到攤檔嘅老闆自然特別緊張和興奮，諗住大賺一筆過番個肥年，是以尋日就準備開檔嘅工作。呢嗱！經營年宵市場逾30年嘅鄧先生，駭然得悉今年北區年宵市場，攤位居然冇電力提供，玩邊科吖？鄧先生𢱑晒頭，佢唔明，指全港年宵市場都係統一嘅電力供應商，由食環署提供聯絡方法，今年唯獨係上水嘅場地攤位，冇電力供應，以往從未出現過咁濕滯嘅情況！冇電力又點招客呢？依家食環署就表示會提供3個燈膽予每個攤位，功夫茶心諗：唔通「樓高但任雲飛過，池小能將月送來」？依家官僚唔話送3支蠟燭畀你哋算有良心啦！

鄧先生話無法接受，指燈光對部分攤檔尤其賣蘭花、水仙十分重要，雖然現場有球場嘅大燈光照明，之但係有帳篷遮擋大部分燈光，若然市民來逛花市時因燈光昏暗而發生意外，咁後果又由邊個負責？年宵市場位於北區石湖墟遊樂場，有近一半場地被用作預留區唔設攤檔，買少見少，有檔主仲反映地方較往年細，貨車上落貨造成不便，亦減少市民逛年宵興致。仲有仲有，呢個年宵市場附近嘅廁所正在維修，人有三急亦只能去附近商場排隊，增添麻煩。

有檔主就形容今年嘅北區年宵市場，係近10年內安排最差嘅一次。咁又難怪檔主咁多不滿，官僚明顯事前準備不足，好似附近公廁一早應維修，「打到來」仲好整以暇，就算維修不及，係唔係可以設立流動廁所，方便攤檔員工及到來逛年宵嘅市民吖？講真，即使附近有商場廁所，一來唔方便，二來太夜都大有可能關門，真係急起上來都幾麻煩！點講都好，治政之要在於安民，依家叫官僚為檔主供應電力啫，又唔係建太空發射中心，唔好推來推去咁醜怪，快快駁好燈火，等檔主招客做多啲生意先係吖！