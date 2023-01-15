美國最害怕的是中國參戰烏克蘭，以軍火支援俄羅斯。現時，俄羅斯是以一敵數十，西方從美國、英國到歐盟已深度介入戰爭，連南韓、巴基斯坦等都出售武器供烏戰之用，俄羅斯的孤立是戰爭中不能取勝的主因。若中國同樣介入，形勢便變成韓戰的翻版。一方是中俄，另一方是美國糾集的多國，差別只會是中俄角色掉轉。韓戰時，中方出兵，俄方支援，今次便是俄方出兵，中方會否支援呢？

中國的考慮應是俄羅斯戰敗的後果會如何。俄戰敗，美國必乘勝出擊，它的目標是推翻普京政權。並與瓦解蘇聯一樣，瓦解俄羅斯聯邦，使俄羅斯沒法翻身，讓美國統一歐洲，進逼亞洲。俄敗，政權失落便如骨牌效應。伊朗、敍利亞再沒法抵禦美國的侵略。日本必然呼應，在東亞壓迫中國。新興大國，如印度等也會被威嚇，袖手旁觀，明哲保身。全球便將會只剩下中國孤立，美國也必威逼利誘。中共政權堅持的話，台灣便成美軍侵華的藉口，從南海至台灣便可能烽煙一片。美國不會對付北韓，而是先取中國，北韓便會唾手可得。中共政權堅持，圍堵制裁的程度高於美國對付俄伊。若出現熱戰，中國能守嗎？另一可能性是中共政權內亂，親美勢力乘機興起，爭奪政權。中國大亂，會回到1949年革命之前的狀況。美國統一全球，霸權超越英國。

這樣的可能性有兩大不確之處，就是俄戰敗會否動用核武。俄敗後中國抵擋不了美國壓力，北韓會否動用核武。這兩個不確之處都可能給全球產生遺害極深遠的大災難。俄與北韓用核武，美國必然用核武炸俄與北韓，讓歐洲與東亞陷入長期的蔽敗。面對這有可能的骨牌效應，中國是否要韜光養晦，明哲保身，讓俄羅斯戰爭中消耗，在美國等加強武力攻擊下抵擋不住而失敗？

國際在各國平等自主的情況下，要求對等，美國可軍援烏克蘭政權。中國為甚麼不可援助俄羅斯？至少當南韓給烏克蘭供應武器，支付費用者是美國，中國亦可從北韓與伊朗替俄羅斯購買武器。中國不直接參戰，卻是經濟支援俄羅斯。北韓伊朗軍火供俄，是俄方與之安排，不關中國事。美國可以用各種藉口，為甚麼中國不可？關鍵是保住俄羅斯不敗，中國才可爭取時間發展，抗衡美國，不讓俄敗的骨牌效應出現。