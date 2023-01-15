中央港澳工作大臣表示，《港區國安法》具有凌駕性地位和優先適用的法律效力，當香港特區的本地法律規定與其不一致，應當優先適用《港區國安法》，特區應「主動修改、完善本地法律」。

港澳工作大臣的這番話表示，是要香港本地法律和《港區國安法》對錶，以《港區國安法》為準——準確執行《港區國安法》——將香港法律不一致的誤差校正。這樣的校正、修改，必須是特區主動進行，這也是「查找不足」。然而，《港區國安法》公布實施兩年半了，這項工作特區政府包括司法界並未展開，為何如此？

首先，香港司法界並不真正認同《港區國安法》具凌駕地位和優先適用，他們對《港區國安法》很牴觸，他們還是用傳統套路應對《港區國安法》。一是用本地司法和法律消解《港區國安法》，反正《港區國安法》的執行權通常情況下在他們手裏，可用程序和普通法處置《港區國安法》。二是香港有「終審權」、有「終審法院」，把本地司法體系和法律嚴密保護起來。

三是可總是強調「司法獨立」，強化自我保護，並宣稱這才是「法治」。四是借口《港區國安法》是「國家法律」，是成文法、大陸法，而香港實施普通法，他們不了解、不熟悉，對《港區國安法》難以執行。對於香港司法界的立場和工作狀況，特區政府似乎視而不見，兩年半以來並無解決問題，而是任由他們對《港區國安法》上下其手，肆意擺弄！

這種狀況，中央逐漸察覺。港澳工作大臣還特別指出，《港區國安法》的執行機制是「雙執行機制」，中央層面設立了駐港國安公署，對特區履行維護國安的職責進行監督、指導、協調、支持。在特區層面，設立香港國安委，依法處理有關具體事務，現在中央提出的「主動修改、完善本地法律」，就是特區「執行機構」要完成的任務，具體執行完成任務的是香港律政司，搞不好，要問責。