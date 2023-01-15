古調雖自愛，今人多不彈。香港已經回歸將近26年，英國政府依然每隔半年就拼湊一份所謂的「香港問題報告」，不斷重彈舊調，把無聊當有趣，正如蒼蠅一直在耳邊嗡嗡叫，令人厭煩。英國曾經有很多殖民地例如新加坡、印度等等，但從來沒有「新加坡問題報告」、「印度問題報告」，唯獨對香港特別「關照」，這是為甚麼？說得好聽是關心香港民主自由人權，其實是殖民心態作祟，不甘心也不願面對香港回歸中國的事實。

英國首相辛偉誠聲稱根據《中英聯合聲明》，英國「有權介入香港事務」。這分明是自欺欺人，《中英聯合聲明》只是一份闡明雙方立場的歷史文件，隨着香港回歸中國，當中規定的與英方有關的權利和義務已經全部履行完畢，不再具有任何現實意義和法律地位。香港是中國的特別行政區，不管是實行「一國兩制」，還是「一國一制」，都屬於中國內部事務，英國對香港既無主權和治權，更無監督權，憑甚麼介入？英國政府為何不說自己有權介入新加坡或印度事務？

現在已是21世紀，可部分英國人的思維依然停留在上世紀，他們有着謎一般的自信，彷彿英國還是不可一世的「日不落帝國」。殊不知英國早已沒落，隨着霸主地位不保，各殖民地紛紛脫離，大英帝國迅速崩解。近年經過脫歐的折騰，更是日暮途窮，蘇格蘭獨立呼聲再起。當今英國已淪落為美國的附庸，而倫敦當局還以大國自居，妄圖干預中國內政，對香港事務指手畫腳，真可謂不自量力。

最可笑的是，香港還有一班孤臣孽子沉迷在大英帝國的舊夢裏。例如黎智英，身處牢獄仍不忘亮出「英國公民」身份，希望洋主人出手相救。可惜，他顯然拜錯菩薩求錯神，美國尚且救不了他，英國又何德何能？其家人和律師團隊在倫敦上下鑽營，除了獲得幾名政客接見和聲援，沒有達到任何實際效果。相反，他們的所作所為只能弄巧成拙，進一步加深黎智英罪孽，令中方更加重視這宗國安大案，也令香港司法更加不敢輕易放生。

說到底，今天的英國沒有任何能力插手中國內政，他們每半年拼湊一份「香港問題報告」，只能自娛自樂。而黎智英之流昧於形勢，高估倫敦對香港的影響力，妄圖通過告洋狀為自己脫罪，終將為本身的無知付出沉重代價。