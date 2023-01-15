美國內亂不斷，自顧不暇，甩鍋中國已成最順手的卸責手段，再不然事事以中國為敵，動輒推出一些針對中國卻不切實際的法案，藉以博取選民眼球。在這樣的背景下，共和黨操縱的眾議院日前以壓倒性多數通過法案，限制將美國戰略石油儲備售予與中國政府有關的實體，便正正又是一齣毫無意義的反華鬧劇。

這項由眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯提出的法案，禁止將美國戰略石油儲備的任何石油產品出售給中國共產黨擁有、控制或影響的任何實體，並將要求美國能源部確保原油不會出口到中國作為銷售條件。

眾所周知，美國戰略石油儲備乃源於第一次石油危機出現石油供應中斷，美國遂於1975年開始儲備石油，已知的儲罐容量為7.14億桶，但近年華府不斷釋出石油儲備，原因是俄烏戰爭導致原油價格急升，美國乘機賣油賺戰爭財，加上要紓緩國內通脹壓力，現時儲備已跌至不足4億桶。特朗普時代軟硬兼施要中國購買美國石油，中國一度是美國數一數二的石油買家，但當中是否包括「戰略石油儲備」存疑。即使美國將戰略石油儲備賣給中國，肯定也同商業利益有關，一買一賣貨銀兩訖，中國買油不是免費的。

隨着中美關係進一步惡化，而石油又是非常重要的戰略資源，中國當然不可能將所有雞蛋放在同一個籃子裏。近年中國轉向俄羅斯和中東國家買油，美國石油所佔比重已逐漸減少，何況中國自己也有大慶油田、華北油田等，美國的「戰略石油儲備」賣不賣給中國，根本對中國沒有影響。說到底，美國政客不務正業，整天就是以反華來撈取政治油水。反華也要反得其所，一味語不驚人誓不休，最後只會貽笑天下。