根據北京大學國家發展研究院的推算，中國內地至今有9億人染上新冠病毒，佔總人口約64%。不少大城市已經跨過了染疫潮的峰頂，社會正逐步回復正常。

部分西方媒體至今仍然緊咬不放，說去年底中國內地的防疫禁令解除得太快，事前沒經過審慎規劃，才會使得藥物短缺、醫院擠爆，不少地區甚至連停屍間也不敷應用。其實，不當家不知世道難，當中國這個家就難上加難，事情可不是如外面想像般簡單。中國人口眾多，購買力之強，近乎是全球之最，民間一旦有風吹草動，說要搶購某種貨品，就算你原本的存貨堆積得高於須彌山，恐怕瞬間也會給搶光，政府事前如何準備，也是徒勞。

甭說內地，單以香港為例，本地白米、麵條、衞生紙的供應向來充足，但在2020年，不知甚麼人散播謠言，說上述貨品快要斷供，結果弄得港人空群而出，全城搶購，甚麼都給掃光了。有幾個漢子還傻不楞登，走到超市門外打劫衞生紙，更成了國際笑話。回想起來，當日港府不是沒為市民準備足夠的白米和衞生紙，這類商品本來就不缺，但只要全城熱搶，供應就必然會暫時性短缺，除非管治者能有耶穌基督的大能，單靠五餅二魚，就可以滿足所有人的需要。

至於說內地的醫院、殮房一度擠爆，這也不能將責任全推到地方政府身上。早前，筆者一位在廣州的親友到醫院求診，招呼她的醫護人員在窗口上貼了一張紙，上面寫着：「帶病工作，敬請原諒」。要知道醫護也是人，也會染疫，不少同事「羊了」，就不能上班，勉強上班的，工作效率也勢必下降。政府從來不是萬能的，就算管得了物資供應，也管不了醫護和仵作工人不生病吧。