移民移民，移到「兒姨銀銀」，可說是近年港人移民的一道附帶特色。近日再有移民英國的港人抱怨生活艱難，不但生活費用高昂，又難以取得工作簽證，且無法適應彼邦生活，加上英國人對華人存有一定程度歧視，令移英港人有感而發：「得罪講句，如果英國咁好住，點解10個有8個都回流」，結果引來一班小黃人圍剿，為看熱鬧的觀眾送上無限花生。

移英港人上述一籮筐的「哥倫布發現新大陸」，只需稍有用心觀察世界的，即使不移民亦知何謂人離鄉賤，惟舐英黃人是獨特生物，總愛搬出「人人唔同」來做擋箭牌，不但無視了發貼者早已寫明「10個有8個」，凸顯了「黃人沒爆眼也是發雞盲」的人設是何等度身訂造，同時又一次印證了黃人不但迴避問題，而且性格極為洋奴，若非真正的港豬，便是徹頭徹尾的門口狗。

有黃人KOL近日就着藝人吳啟華早前受訪重提年輕時到英國讀書，遭當地人以侮辱性字眼「Chink」斥喝，並無端施以毆打，黃人KOL竟為洋主辯護：「英國歧視問題以前一定比如今嚴重，現在有相對完善法律規管，仇恨言論可舉報。零星歧視會有，凡遇這種事情不要啞忍，建議舉報，法律會規管這些人」。可笑的是，一位標榜喜愛讀書生活的黃人KOL，去年才拍片講述自己在餐廳遭洋婦訓斥，指他的女兒扭眼瞓聲浪擾人，但現場洋人食客的叫囂聲浪更大，洋婦卻置若罔聞。難道這位黃人KOL及其太座手機拍攝功能同告失靈？貌似飽學的他亦不知該如何舉報？抑或文過飾非的黃人KOL其實是指遭毆打可報警？

不少移民港人上網細數遇劫與車窗被打破的經歷，然而「零星劫案會有，凡遇劫勿啞忍，建議舉報，法律會規管劫匪」，要對治安不靖的英國有信心啊。