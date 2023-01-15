疫下3年，本港百業蕭條，要推動通關後復甦，必須要「說好香港故事」，向世界呈現香港真實且充滿活力的一面。特首指出，相信通關對香港經濟的刺激作用非常大，除了人民往來外，很多經濟活動都會從此恢復，包括從事商務、公務，甚至旅遊。

通關首階段內地南下遊客不多，然而國家移民管理局連日來接獲近100萬人申請往來港澳台的證件簽注，更有內地旅遊平台的數據顯示，通關後，香港旅遊相關搜索量瞬間上漲近4倍，內地往返香港的機票搜索量上升約3倍。相關專家稱，預計春節假期赴港旅遊將迎來高峰。政府已安排於18日至21日期間，把指定陸路口岸和港珠澳大橋的每日單向人數，提升至65,000人及2,000人上限以應付人潮。

疫情前內地入境旅客年均達4,378萬人，日均逾10萬人次。疫情前2019年，訪港旅客總消費一年逾2,000億港元，當中內地訪港旅客總消費達1,576億元，佔整體旅客約七成，帶來不少經濟效益。

旅發局透露，於下月起將推出全球大型宣傳，以三大策略刺激旅遊業復甦。只要政府、業界和市民齊心協力，相信不僅可令旅遊業轉旺，更可帶動整體經濟復甦。此外，財政司司長亦稱今年將是香港全速增強發展動能的一年，政府會透過「請客來」及「走出去」等不同方式，包括計劃今年11月舉行規模比去年更大的國際金融峰會，又將主動邀國際機構來港舉行會議等，積極說好香港故事。

隨着疫情陰霾褪去，在由亂到治、由治及興之際，講好香港故事，對外呈現更全面、多元的香港，重塑「旅遊之都」的形象，相信能加快本港復甦的步伐，令香港能繼續迎八方客、食四方飯。