特首帶領各級官員展開學習和貫徹二十大精神，熱潮如火。敢問二十大處處以人民利益為中心，而香港特區政府決定用雞肋般最低工資制度逼窮工人不工作去攞綜援，是學二十大的成果和心得嗎？最低工資2011年實施至今12年，由28元加至今年5月將實施時薪40元，即共加了12元，平均每年加一元。

最低工資在12年前實施時，受惠的人數逾10萬多人，確可起到保障工資的作用，可是由於當局頑固保守及偏幫商界利益，拒絕勞界一年一檢的調薪制度要求，遂使最低工資的時薪逐漸與工資保障的原意愈行愈遠。當下最低工資委員會更有意無意估錯數，高估時薪40元全港受惠人數約7.33萬人，其實統計處已踢爆只有1.43萬人得益。

勞福局局長孫玉菡月前答覆立法會勞工界議員郭偉强口頭質詢一年一檢制度時，再大耍太極，「大腳傳中」給最低工資委員會，被郭議員在立法會大會上怒斥政府改善是「零方案」，對勞工是「零尊重」。

其實，工聯會早於2018年已強烈要求實施一年一檢，檢討的程式定為以全港工資中位數60%計算，簡單合理易明兼公平公道，可惜政府當耳邊風，把它打入冷宮。那麼，現在便是最好翻案的時機了。既然政府要學習二十大精神，就把工聯會5年前建議方案交行政會議和立法會討論吧！拗多無謂！至於民建聯提出的一年一檢方程式也可放入討論方案之內，至少可顯示建制政黨旗艦對最低工資每年一檢已轉變過去偏袒商界利益的態度。

退一萬步來說，最保守的改革倒不如把二人家庭每月綜援金額9,360元另再加開工獎勵2,000元利是，共11,360元，月薪總額今後再隨公務員加薪比例遞增，無謂辛苦各位高官計數了！