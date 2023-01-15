今年不會世界和平，世界只會更風雲變色，皆因愛無事生非嘅政客太多，一旦進入政治圈，浮沉名利權勢，戀棧難去的，通常都冇好下場；睇通時局，及早收手，毅然歸園田居，可逍遙安樂以終，「去者逍遙來者死，乃知禍福非天為」，適當時候退下，唔好將權力視為強烈催情劑，有心冇力盞辛苦自己！

睇吓80歲嘅美國總統拜登，老朽相信若然佢老人家冇老驥伏櫪，志在明年再競選連任，有關「文件門」嘅黑材料未必會愈爆愈有！據稱拜登民調回春，有逾七成民主黨人支持佢拚連任之際，此刻卻身陷私藏機密文件風波，儘管佢同前總統特朗普都因私藏秘密文件而惹來一身蟻。特朗普涉及嘅機密文件多達數千份，且一直拒絕交出；拜登牽涉文件數量不多，且主動交出。之不過，今趟喺佢特拉華州住所車庫先後發現涉密文件後，司法部任命特別檢察官展開調查，若然有愈來愈多細節挖出，事件將成為拜登就任總統以來最嚴重政治危機。

呢嗱！日本首相岸田文雄訪問法國、意大利、英國、加拿大後，本港時間13日到白宮拜訪美國總統拜登。日相岸田前一站訪問加拿大晤總理杜魯多，兩人又同意把中國視為「核心挑戰」，大言炎炎要共同捍衞自由開放嘅印太地區，加強經貿和國際事務合作。日本和加拿大根本冇大籌碼卻要辦大事，如此耀武揚威扮晒嘢，看來看去，亦不過係墳前燒銀紙——呃鬼！岸田文雄與拜登舉行會談之外，又出席太空項目簽約儀式，兩人料再討論限制中國取得半導體生產設備事宜。要言之，政客就是愛拿「中國威脅」說事，其實係從中興波作浪，日本尤其心懷鬼胎，擴軍不斷，又恃着「日本有事即美國有事」！卻看不到正一步一步走向懸崖！