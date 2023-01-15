上星期，行政會議根據最低工資委員會的意見，通過調整最低工資每小時40元，並將於今年5月1日實施。放眼今天的香港，百物騰貴，40元在連鎖港式快餐店一個午餐也買不到，一群最沒有議價能力的基層打工仔，勤勤懇懇營營役役，如每月工作26天，即月薪只有8,320元，這個冷冰冰數字，道出了香港這個富裕城市最涼薄最剝削的一面。

工作有甚麼價值和意義？對大多數的基層打工仔來說，工作就是為了生存和生計，40元時薪，不足9,000元的月薪，如果居住在公共房屋，一個人生活，還勉強夠用。但如果需要供養家人，可能是年邁的雙親，或家中幼小，又或者需要支付私人單位（當然只能是劏房，甚至是床位）租金，這個工資水平比領取綜援還要少。所以每見到願去做最低工資或接近最低工資的工作，自力更生，用勞動去貢獻社會的工友們，敬佩之情油然而生。但這些體現勞動光榮的人們，所得到的卻難以餬口，減少在職貧窮能力不足，實在是最大的諷刺。

領導人在七一重要講話中談到：「讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」。在面對世界局勢和經濟大幅變化之時，我們是時候全面檢討最低工資制度，其中當然要實現最低工資一年一檢。所有的公務員，絕大多數的打工仔，工資水平一年加一次，工資水平應避免滯後於通脹，這是最基本的。更關鍵的是，最低工資要有一個合理水平，如果工資不夠生活，便脫離勞動市場實際；當勞動力脫離勞動市場，變相是加重政府的財務負擔。去年可幸的是香港並未面對像歐洲的雙位數通脹，否則很多基層打工仔都會受嚴重影響，特區政府要承受的壓力就更大。

其實官方對最低工資，本就建基於有問題的前提，這正是政策檢討應面對的核心問題。在最低工資委員會官網指：「委員會須顧及：一，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間，取得適當平衡；二，維持香港的經濟發展及競爭力」。這背後的假設和邏輯就是：加最低工資會造成職位流失和影響競爭力。但最低工資實施至今，香港整體工作職位不降反升；再者，看世界經濟和競爭力排名，排在香港前面的地區，最低工資水平也遠遠高於香港，說明可見的最低工資水平與競爭力未必存在太大關係。

最近，社會上有建議應引入方程式作為檢討的依據。但不論如何，政策定位或方程式，筆者認為先應加入幾個重要的考慮因素：首先，所有打工仔應都能分享到經濟成果，因此調升幅應脫離工資中位數增長或整體經濟增長；第二，最低工資水平能盡可能滿足基本生活需要，政府應要設立一個生活工資的水平作為參考；第三，最低工資制度是一個縮窄貧富差距的政策工具，量度貧富差距的堅尼系數是最低工資水平是否合理的重要指標。