娛圈單打：女神甜爆出嫁　黃金剩女再見

恭喜恭喜！女神劉心悠出嫁啦！一直被喻為「黃金剩女」的心悠BB趕及在2022年大除夕成為人妻，閃嫁年輕幾歲的圈外男友，姊弟戀修成正果。有指女神對婚事相當低調，為免洩漏風聲，謝絕圈中好友出席婚禮，場地亦由親友提供，保密工夫做到足，直到日前才傳出婚訊，女神甜蜜承認，真係好Sweet嘅呢！

外界對女神老公身份相當好奇，據知他是一名普通上班族，拍拖初期二人已認定對方為終身伴侶。早前心悠BB被爆以首置名義斥資2,250萬元，「一炮過」在西貢清水灣買入全幢面積達2,100平方呎的村屋，相信正是兩口子的新婚房，反映女神財力驚人。

講開又講，41歲的心悠BB一直鮮有緋聞傳出，只在入行初期有小道消息傳她獲江湖猛人照顧，出道作《阿嫂》正是為她量身訂造，但由於「冇圖冇真相」，傳聞很快不了了之。近年女神偶爾拍劇拍電影，每次均獲好評，更熱衷跑馬拉松，生活非常健康，連好事之徒也無法相信女神感情生活如此Dry，居然一度傳出她是同性戀，遭女神以「我喜歡謠言」連消帶打否認。如今終於遇上真命天子，全城都替她高興。

尤其香港觀眾對心悠BB的嫁女餅廣告入晒腦，常想如此標致溫柔的女孩，何時輪到她的父母派嫁女餅呀？想不到甫踏入2023年即令人驚喜。

咁啱得咁蹺，飛機撞紙鳶。早前心悠BB在社交平台晒出一張側顏照，高挺的鼻子竟惹來整容疑雲。其實女神五官早已近乎完美，實在冇必要修整，想來只是人逢喜事精神爽，靚上加靚啫！