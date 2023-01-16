世界視線：努力工作仍捱窮　歐洲中產搞運動

歐洲社會運動烽煙四起，主因是食物及能源狂漲價！但歐美其實最大的問題是中產階級赤貧化，社會抗爭只會愈演愈烈。

西方社會偉大的哲學家亞里士多德在2,300多年前就分析到，社會要穩定，一定需要龐大及有實力的中產精英階層來管治，只有他們才會不走個人獨裁濫權，及不會像低下階層貪婪盲動。可惜過去龐大的中產階層不易形成，西方社會是到了工業革命才出現了大大小小的資本家、專業人士、政府行政管治及有產業儲蓄的中產龐大複合體，導致這200年來產生中產精英主導的穩定政治體制，過去還傳揚隨着更巨大的生產力發展，連工人階層也可走向中產化。

但近年來，世界正向中產赤貧化的反方向發展。自從2008年金融海嘯，中產受薪階層失去穩定工作合約，收入不加更減，而政府反而大力注資挽救大企業，使貧富更懸殊。英國有經濟學家分析，30年來，歐美財富累積向金融股票及房地產擁有者傾斜，相對只是受薪的人口，購買力就一直在停滯及削弱中。

隨着敍利亞及俄烏戰爭引致千萬移民到歐洲，成為政府社會資源及治安負荷，造成更高失業率，中產出現由儲蓄轉負債的階層，受最嚴重影響的是初就業的年輕人及領退休金的長者。這兩個社群的人就構成社會反應的兩個極端，老年人深覺無助及失意，年輕一代則非常憤怒，他們眼見從政者一直強調社會在進步，但他們的處境反而更差，就如法國總統馬克龍2017年上台就一直推行自由化，強調以政府帶頭削減福利及鐵飯碗，可使就業市場更活躍及高自由度，就業及晉升會改善，但結果顯示，在經濟不景氣下，反成為減薪及裁員的推動力。

這群年輕人眼見自己工作及生活條件比上一代差很多，加上他們的教育強調要掌握自己的命運，結果他們成為現今社會運動的核心，要藉激烈的手段改變自己的命運，2018年法國的「黃背心運動」就是典型。它更引發了如今歐洲各國大城市的自發性示威，過去歐洲大小示威均由工會主導及帶領，場面容易控制，但近日德法示威就屢有失控場面，都顯示歐洲社會的激進及暴力化危機，德國柏林在剛過去的除夕夜，就發生青少年用煙花及酒樽襲擊消防和執法人員的暴亂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻