功夫茶：三年上樓大隻講　劏房基層好心噏

房屋問題困擾歷屆政府，尤其屈室求存、廚廁合一極度不堪嘅劏房，連阿爺都關注，盼政府能改善民生，令基層告別劏房、籠屋。本屆政府主張以結果為目標，喺房策上要「提速、提效、提量」，又提出「公屋提前上樓」計劃，可惜一輪繁弦急管後，基層「房事」依然不通，試問生活又怎會過得輕鬆？

據社協尋日公布最新調查發現，截至去年，全港約14.13萬戶居住環境欠佳，較2015年嘅11.36萬戶增加25%，創8年來高位。嗱！呢14多萬戶約66.9%受訪劏房居民已申請公屋，惟30%人輪候逾5年仍未能上樓；約15%受訪者更等候7年或以上；4至5人家庭輪候時間中位數均逾5年。

人生無奈，惟有等待，等了又等，等到頸都長，望到眼出血，依然只聞樓梯響！可見政府嘅「三年上樓承諾」目標又係大隻講；此外，政府規劃房屋欠周詳，過去一段時間新落成公屋嘅房型，未能回應輪候冊上嘅家庭組合，嚴重供不應求導致各家庭組合輪候時間有明顯差距，看來有必要喺呢方面作調整，避免「不患寡而患不均」。

調查又發現，整體劏房住戶嘅租金佔入息比例高達36%，遠高於10年前研究調查嘅27.9%；其中，以套房加幅最為顯著，租金中位數倍升至5,000元。同時，調查指出整體劏房戶每月家庭收入中位數只有一萬蚊，遠低於政府去年第3季公布平均每月家庭入息中位數嘅28,500蚊。阿哥，收入少成大截，租金又大增，都真係好難捱！疫情持續，劏房戶中約25%受訪者失業，30%人做散工或開工唔足，遠高於政府統計處公布嘅3.8%失業率及1.6%就業不足率。

各位，政府施政又話設關鍵績效指標，又話要同市民幸福感掛鈎！之不過，3年上樓你呃人！劏房戶屈居求存好無奈，愈住愈差，租金卻更貴，加上經濟未復甦，收入有減冇增，民生多艱，同幸福感掛鈎？睇怕同風乾臘鴨或鹹魚掛鈎就差唔多！

嗱！團體要求政府加快及增建公屋和社會房屋，改善租管及津貼等政策，包括喺新規劃嘅公屋內增加大單位嘅比例，以切實降低4人或以上家庭嘅輪候時間。此外，重新檢討配額及計分制，將單身人士重新歸入輪候目標。當局同時須制訂時間表，減少市場劏房、籠屋、板間房數量，並設立起始租金，定期檢討並加強執行租務管制。阿哥，呢啲都係基本嘢啫，內地履行「精準扶貧」，所謂「兩不愁，三保障」，即係不愁吃、不愁穿；保障孩子義務教育、基本醫療和住房，係務實工程，而港產官僚卻一味說的比唱的好聽，「繡花雖好不聞香」，口水多過浪花，有鬼用咩！