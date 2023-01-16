正論：車快人慢拖後腿　盡早撤限趕緊追

闊別近3年，隨着香港與內地通關，高鐵香港段終於在昨日復運，市民反應興奮，有人更特意坐首班到深圳飲早茶，重溫疫情前到內地旅行的滋味，然而，未必人人可以趕上高鐵重開，首階段車票每天「北上南下」各有5,000名額限制，而且長途路線未恢復，要分開購票到內地轉車，其他口岸亦設有限額，再加上來回都要驗核酸，通關依然掣肘重重。

此一時彼一時，以往有回鄉證便可起行，想去深圳飲茶很容易，現在卻先要付出大約一餐茶的價錢，自費在香港取得48小時內核酸檢驗報告，才可以北上，去到內地又要驗核酸，才可以回港，十分麻煩而且掃興。有港人母子北上廣州處理銀行事務，未能在48小時以內回港，所持核酸報告已超過有效時間，想在廣州找地方進行核酸檢測，卻四處碰壁，網上官方資訊未有更新，兩間指定醫院，臨場才告知已停止檢測服務，無計可施，冒險嘗試闖關，經過健康申報，竟取得二維碼過內地關口，令人感到核酸檢查虛有其名。

本報早在通關初期，已報道南下關口不嚴查核酸報告，內地關口義工教導申報人亂報入境日期，而內地海關人員亦未仔細核對核測報告的真偽，隨時成為新冠個案輸入的漏洞，所謂核酸檢查形同虛設，已淪為形式主義，有專家指應檢討是否仍然有需要維持。現在外國人來港入境都不需要交核酸檢測報告，但港人從內地回港卻要呈交，而內地人亦受同樣限制，難怪通關後不見內地遊客踴躍來港，規定核檢無疑令人卻步，本港零售業盼北水救市，看來還要多捱一段時間，待取消核檢要求才有轉機。

核檢亦影響逾2.7萬名跨境學生，按照港府計劃，農曆新年後跨境學童可以每日來港上面授課堂，雖然不用預約過關，但仍然要求48小時內核酸檢測陰性結果，有校長便指出，跨境學童過關往返上學，一般是點對點路線，從住處到學校，減少舟車勞頓，但往後要在香港特意找地方檢測，隔日要做一次，廢時失事，而在內地檢測亦十分困難，還有不少是來自基層，核酸檢測收費百上加斤，教育界盼望可以用快測代替，節省金錢時間，亦可以減輕家長和幼童壓力。

本來通關為復常帶來曙光，高鐵復運更加振奮人心，卻受到一些人為措施影響成效。廣深港高鐵香港段本身就是香港與內地接軌的象徵，其高速行駛反映國家發展一日千里，香港受惠可以同步前行，尤其是經歷疫境3年，各方面停滯不前，不但被鄰近地區如新加坡爬頭，反彈力度亦遠不如部分內地城市，現在是發力窮追的時候，卻被種種限制拖後腿，枉有極速高鐵等基建配套，可惜車快人慢，官員猶猶豫豫，反應慢九拍，又要復常又怕痕癢，綁手綁腳，白白錯失大展拳腳時機，受累的永遠是廣大市民。時間不等人，趕緊撤限，兔年來到，可以真正通關，免得像龜兔賽跑那隻兔子，贏在起跑線卻輸得莫名其妙。